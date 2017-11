Roy Hodgson: "Jugamos lo suficientemente bien como para ganar el partido''

Roy Hodgson | Foto: cpfc.co.uk

Tras el parón de selecciones, la competición liguera volvía a Londres, concretamente al estadio Selhurst Park, donde el Crystal Palace recibía a un Everton muy necesitado. Las águilas se adelantaron en el marcador gracias al gol tempranero de McArthur. A los cinco minutos Leighton Baines puso las tablas desde los 11 metros. De nuevo, a la media hora de partido, los locales se pusieron al frente en el marcador gracias a un buen remate de Wilfried Zaha. Justo antes del descanso, Oumar Niasse puso el dos a dos con el que terminaría el partido. Reparto de puntos en un partido en el que el Crystal Palace dejó escapar dos puntos de forma inexplicable.

El ex-seleccionador inglés, que vio cómo su equipo desperdició dos ventajas en el marcador, mostró en rueda de prensa su decepción: "Hoy hemos perdido dos puntos. Obviamente no estamos contentos con los dos goles que hemos concedido, pero un partido no dura solo 90 minutos; suelen ser 96 minutos en los que tienes que estar atento en todo momento. Analizando el rendimiento total que mostramos durante los 96 minutos, creo que jugamos lo suficientemente bien como para haber ganado el partido".

El técnico británico aseguró que trabajan para "obtener buenos resultados", además de que busca que sus jugadores entiendan lo que les pide para que "cuando salgamos al campo realicemos buenas actuaciones". A pesar del empate, las sensaciones de Hodgson han sido positivas: "Hoy hemos realizado un gran partido, hemos sido mucho mejores que nuestros oponentes; hemos creado más oportunidades y hemos controlado la posesión del balón".

Crystal Palace vs Everton | Foto: cpfc.co.uk

Para salir del pozo en el que se encuentra el equipo londinense, Hodgson ha insistido en que deben seguir manteniendo la misma dinámica porque "el buen juego es la clave para obtener buenos resultados, y terminaremos obteniéndolos". En los últimos partidos, el Crystal Palace ha visto cómo sus buenas actuaciones no han obtenido recompensa, por lo que el técnico de los eagles ha insistido en que no deben excusarse en decir que han sido mejores que sus rivales y que han merecido mejor. Deben seguir trabajando y esforzándose, y los buenos resultados terminarán llegando.

Sobre la polémica acerca del penalti pitado a favor del Everton, que supuso el uno a uno, Hodgson ha preferido no entrar donde no le llaman, y no buscar excusas que pudiesen empañar el buen partido realizado por sus jugadores: "Esperarás que diga que no fue. La única razón por la que fue penalti fue porque el árbitro lo pitó. Lo anotaron y ahí se cierra el tema".

Tras este empate, el Crystal Palace se hunde en la clasificación, continuando como farolillo rojo con tan solo cinco puntos obtenidos de 36 posibles. La próxima semana vuelve a jugar a domicilio, esta vez frente al Stoke City. La hora de despertar para los londinenses ha llegado, si no quieren ver cómo se esfuman sus opciones de mantener la categoría.