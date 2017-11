Con el regreso de Ibrahimovic y Pogba, el United triunfó

La Premier League suele ser un cumulo de emociones a cada jornada que se desarrolla. No importa el encuentro, no importa los equipos o los jugadores, la máxima división de Inglaterra siempre tiene un as bajo la manga que la hace una de las ligas más apasionantes y entretenidas de ver. Tal fue así lo que ocurrió en Old Trafford, donde no solo los espectadores podían encontrarse con un nuevo capítulo de una rivalidad casi histórica ya en la Premier League, la de José Mourinho contra Rafael Benítez, sino que también había un adicional de lo más interesante: el regreso de Zlatan Ibrahimovic a una convocatoria.

Corría el 20 de abril de este año, cuando Manchester United enfrentaba al Anderlecht por los cuartos de final de la UEFA Europa League, en la cual terminaría coronándose el equipo de José Mourinho. El sueco saltó para disputar el balón con el defensor Serguine Mbodji, pero al caer, su pierna derecha quedó aferrada al suelo, produciendo un impacto que repercutió directamente en su rodilla, provocándole la ruptura de los ligamentos.

Zlatan Ibrahimovic volvió a jugar tras seis meses | Foto: @ManUtd

El fin de la carrera de Zlatan Ibrahimovic parecía llegar. Pensar en una recuperación total, con su avanzada edad, era una utopía, pero el sueco demostró que no es un humano común y corriente, tal y como declaró en una publicación de sus redes sociales. “No compares a un león con un humano”, fue su frase, vaya si la cumplió. Solo seis meses después de una lesión que suele demandar más de nueve meses de recuperación, Ibrahimovic volvió a estar en la convocatoria del Manchester United, para el partido en el que los dirigidos por José Mourinho recibían al Newcastle, de Rafael Benítez.

Cuesta arriba se le hizo al conjunto local para recuperarse del golpe tempranero que le propinó la visita, justamente en su peor momento. Los de Old Trafford comenzaron el partido con el pie izquierdo, especialmente al ver que no podían encadenar correctamente los pases y ni la vuelta de Paul Pogba al once inicial le permitía encontrar los circuitos necesarios para generar juego.

Así pasaron los minutos, hasta que Anthony Martial apareció para aprovechar el gran nivel que está mostrando en sus últimos partidos e igualar el marcador, brindándole así al Manchester United la escalera necesaria para llegar a la remontada, la cual comenzó tan solo unos instantes después, con el centro enviado por Ashley Young al corazón del área, encontrando a Chris Smalling, quien lo canjeó por gol para que el United se marchara 2-1 al entretiempo.

Chris Smalling anotó el segundo gol | Foto: @ManUtd

Ya en la segunda mitad, los locales se pasearon en todo su esplendor para volver a ser el equipo que deslumbraba en el comienzo de temporada, con mucho poderío ofensivo, pareciendo no tener rival. Una gran triangulación entre Romelu Lukaku y Marcus Rashford le dejó el balón servido a Paul Pogba, para que el mediocampista francés convirtiera el tercer gol del partido, justamente en su regreso al campo de juego.

Con ese 3-1, el Manchester United no se conformó y fue a por más, dándole golpe tras golpe al Newcastle, buscando llegar al knock-out. Romelu Lukaku se encargó de hacerlo realidad, quedando mano a mano contra el guardameta, en el cual definió con un remate a quemarropa contra el que nada pudo hacer el portero del Newcastle.

El marcador sentenciaba un contundente 4-1, por lo que José Mourinho aprovechó para darle la oportunidad a la delantera que sueña para su equipo: Romelu Lukaku y Zlatan Ibrahimovic. Llegando al final del partido, el sueco ingresó al campo de juego para volver a contar con minutos de fútbol tras seis meses de ausencia, una recuperación en tiempo récord. Si bien no tuvo muchas intervenciones, la presencia de Zlatan hizo delirar a todos los fanáticos presentes en Old Trafford, que se ilusionan con que el Manchester United vuelva a ser el del inicio de la temporada, y pueda festejar al final de la misma.