Wenger: “Cuando estemos en fuera de juego no tenemos que argumentarlo en la conferencia de prensa”

Arsène Wenger en rueda de prensa | Fotografía: Arsenal

Victoria tan contundente como importante la lograda por el Arsenal frente al Tottenham en el derbi del norte de Londres. A decir verdad, el equipo de Pochettino fue una auténtica sombra sobre el césped de un Emirates Stadium que vibró como pocas veces se ha visto en el presente curso. Los Gunners lograron romper esa mala racha de resultados frente a rivales de entidad y sumaron tres puntos para seguir invictos como locales. Como no podía ser de otra manera tras el partido, Wenger se mostró muy satisfecho por lo realizado por su equipo a lo largo de los noventa minutos: “Creo que hemos jugado con propósito, buena concentración, ganas de ser siempre eficientes y con gran solidaridad. Desde el primer minuto hasta el último, nuestra concentración fue muy alta y nunca hemos perdido aquello que queríamos lograr”. Además, califica el partido de “intenso” y no rebaja importancia a lo realizado por su rival en esta jornada 12 de Premier League.

"No hemos sido tan malos como han dicho, por eso tenemos 22 puntos"

Fue preguntado por el hecho de que su equipo no juega así el resto de encuentros, algo que ejemplificaron con el último partido ante el Manchester City. Contrario a este planteamiento, Arsène Wenger destaca, tras volver a ver aquel choque, que fue “muy ajustado”. “Creo que realizamos un buen partido ante el Manchester City. Lo he analizado muy bien y fue un partido ajustado. Tuvimos algunos partidos con actuaciones muy buenas pero, cuando pierdes, la gente siempre llega a la conclusión más definitiva, sin entrar en análisis, y no hemos sido tan malos como han dicho, por eso tenemos 22 puntos”, añadió. Finalizando con el análisis sobre la situación de duda constante que envuelve al Arsenal, el técnico Gunner argumentó: “No escuchamos tanto como creéis el debate nacional que sirven los medios. Nos enfocamos, vivimos dentro de nuestro propio club y nos centramos en lo que es importante para nosotros”.

Por otro lado, la polémica estuvo servida, como casi siempre en este tipo de partidos. El primer tanto del Arsenal llega tras una falta que parece ser inexistente. Además, Mustafi puede estar por delante de la línea defensiva cuando Özil pone el balón en juego. En el segundo tanto, Lacazette tiene el hombro algo adelantado, estando en una posición realmente complicada de ver para el juez de línea. Con dos jugadas bastante milimétricas, Wenger no tuvo otra opción que recurrir a los errores que perjudicaron al equipo londinense en su visita al Etihad en la última jornada liguera: “La semana pasada concedimos un gol que estaba fuera de juego y que nadie encontró ni una palabra que decir. Volví a ver el primer gol de hoy y no estoy seguro de si fue fuera de juego y si había falta, así que, si cuando cedemos goles es lo normal, cuando estemos en fuera de juego no tenemos que argumentarlo en la conferencia de prensa”.

"Cuando un jugador se acerca al final de su contrato y tiene un mal partido, todos dicen que es porque va a irse"

Finalmente, valoró el rendimiento de las dos estrellas de este Arsenal, Alexis Sánchez y Mesut Özil. El primero anotó el tanto definitivo, mientras que el segundo surtió una gran asistencia y se mostró muy participativo durante el choque. Sacando pecho, Wenger recuerda que él nunca los ha cuestionado: “Nunca les he cuestionado. Les conozco muy bien y sé que cuando estos jugadores salgan al terreno de juego querrán ganar el partido. Han demostrado su compromiso una y otra vez. Pueden tener malos partidos, pero el problema es que, cuando un jugador se acerca al final de su contrato y tiene un mal partido, todos dicen que es porque va a irse”. En cuanto a esas renovaciones que se llevan extendiendo varios meses, el técnico francés asume que “la calidad del contrato debe ser buena y suficiente para ellos también”. “Estoy convencido de que aman el club y el equipo. Lo demás, se decidirá pronto. Todo debe ser correcto y deben estar felices. Creo que les encanta este club y quieren quedarse, pero hay otros equipos importantes que también ofrecen buenos contratos”, sentenció.