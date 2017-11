Mustafi sobre la asistencia de Özil: “Conozco su pie izquierdo y sé de sus asistencias”

Mustafi celebra el tanto frente al Tottenham | Fotografía: Arsenal

Le echaron en falta en el Eithad Stadium y lo cierto es que la probatura de Wenger no salió del todo bien. Mustafi no estuvo ante los Citizens y retrasar a Coquelin al centro de la zaga no fue la mejor idea de un entrenador que, por otro lado, no tenía otra opción. Ya de vuelta al once titular, donde juega flanqueado por Monreal y Koscielny en esa defensa de tres tan de moda en el Arsenal en el último año, se desquitó con un soberbio gol de cabeza tras un excelente centro de Mesut Özil, un compatriota al que conoce muy bien, algo clave en el desarrollo de la jugada del gol: “Mientras que subía al ataque, Özil estaba al otro lado del campo y le dije: “Mesut, por favor, ve a la pelota y tráela”. Conozco su pie izquierdo y sé de sus asistencias, y si tienes jugadores que pueden poner la pelota así, entras con fe. Eso es lo más importante cuando buscas córneres o tiros libres, creer que puedes marcar”.

"Siempre tenemos cosas en contra y cosas a favor al final de temporada"

Forjándose así el 1-0, lo cierto es que hubiera sido una lástima que el árbitro lo hubiera anulado por un posible fuera de juego de Mustafi, que sí parece estar ligeramente adelantado a la zaga de los Spurs. Sobre esto, el central alemán no tiene otra opción que pensar que los árbitros te dan y te quitan: “Solo me alegré de que no hubieran hecho sonar el silbato. Me pasó contra el Chelsea y ahora he tenido la suerte de salir impune. Esto es fútbol, siempre tenemos cosas en contra y cosas a favor al final de temporada. Siempre obtienes más o menos un empate de cosas buenas y malas”.

Sobre el partido, el alemán cree que lo más importante fue “mantener el ritmo”. “Creo que lo hicimos muy bien. Fue un derbi y siempre es un partido especial, pero creo que hemos mostrado personalidad y hemos estado ahí en los momentos importantes. Cuando haces eso, ganas los partidos”, sentenció un jugador que, posiblemente, no cuente para Wenger en el próximo partido europeo frente al Colonia en Alemania en el que los ingleses buscarán el primer puesto del grupo una vez sellado su acceso a la siguiente ronda.