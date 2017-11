El Watford hurga en la herida del West Ham

Google Plus

Nueva derrota del West Ham que no abandona los puestos de descenso al consumar su quinto partido su ganar un partido. Esta vez, ante un Watford que se ha reencontrado con la victoria tras tres derrotas consecutivas y necesitaba sumar tres puntos para no caer en la zona media-baja de la clasificación.

Con más posesión y más ocasiones, el Watford dominó el encuentro En el debut de David Moyes al frente del West Ham tras ser sustituido por Slaven Bilic, el equipo no ha dado muestras de mejora con respecto a jornadas anteriores. Se ha visto superado ante un Watford más decidido al ataque que los visitantes. A falta de muchas jornadas -tan sólo se han disputado 12, el West Ham muestra muchas carencias pese a tener una plantilla confeccionada para otro tipo de objetivos y tener nueve puntos a estas alturas del campeonato no estaba entre sus planes.

Por otro lado, el Watford, que a principios de temporada era candidato a pelear por el descenso, está respirando de alivio al conseguir la quinta victoria del campeonato que se estaba resistiendo tres jornadas. Los hombres entrenados por Marco da Silva han hecho un partido muy completo tanto en ataque como en defensa, sin dar prácticamente oportunidad al rival de poder sumar algún punto en el Vicarage Road.

Ocasiones para los dos, gol para el Watford

En un comienzo del partido sin grandes oportunidades para ambos equipos, no tardó en llegar el primer tanto del partido, prácticamente en la primera gran oportunidad de un equipo. Fue exactamente Will Hughes que llegó oportunamente a un rebote dentro del área y disparó a la izquierda de la meta defendida por Joe Hart para hacer el primero de las abejas. El guión de Marco Silva estaba dando sus frutos. Gol en los primeros minutos e intentar dejar pocos espacios para que el rival se agobiara al no encontrar huecos.

El primer gol del partido lo hizo Hughes. Foto: Watford FC.

Pero hubo más ocasiones para los locales con la esperanza de poner tierra de por medio en la primera mitad del partido. En tan sólo un minuto el Watford pudo sentenciar en dos veces. La primera oportunidad la tuvo el delantero Richarlison, que probó suerte desde el borde del área pero Hart hizo una gran parada; y la segunda fue de las piernas de Kiko, que probó suerte desde lejos mandando el balón cerca del poste izquierdo. El Watford se gustaba a base de dominio en los primeros 30 minutos del partido.

Pero en los últimos trances de la primera parte, el Watford tuvo varias ocasiones consecutivas para hacer silenciar el Vicarage Road. La más clara la tuvo Marko Arnautovic, que intentó convertir un centro bombardeado con un remate de cabeza al centro del marco, pero tuvo la mala suerte que Heurelho Gomes estuvo atento para hacer una de las grandes paradas del partido. El partido se iba al descanso con 1-0 con todo por decidir.

Dominio local en la segunda parte

Pese a que el equipo dirigido por el portugués Marco da Silva estuvo mandando en gran parte de los primeros 45 minutos, había alguna duda sobre la capacidad de mantener el resultado, ya que con un sólo gol de los visitantes, el partido se empataba y podría peligrar la victoria. Pero los locales fueron decididos a ir a por la victoria, y eran conscientes que un gol sería la tranquilidad para sumar los tres puntos.

Por ello, fueron los que más oportunidades hicieron en la segunda parte, sobretodo cumpliendo ya la hora del partido, cuando Andre Gray regateó a un defensa dentro del área defendida por Joe Hart y estuvo a punto de marcar con un disparo que se fue desviado del palo derecho de la portería. El dominio local era indiscutible... y tanto llega el cántaro a la fuente que terminó por romperse. Richarlison hace una gran carrera en solitario y bate a Joe Hart con un disparo dentro del área por la esquina inferior derecha. El segundo gol era inevitable dejando sentenciado el encuentro.

Una de las pocas ocasiones claras que tivo el West Ham durante el partido. Foto: West Ham.

Nada más llegar el segundo gol, David Moyes, quizás ya demasiado tarde, empezó a ejecutar varios cambios que no le sirvieron para nada. Alguna oportunidad peligrosa como la Manuel Lanzini, pero insuficiente para, al menos, hacer algún gol para recortar distancias y meter algún miedo a los jugadores del Watford. Pero en el último cuarto de hora se formó diversas interrupciones, que hasta el árbitro descontó ocho minutos, que sólo sirvió para que los locales protegieran el resultado y se llevaran los tres puntos.

Así las cosas, el debut de David Moyes al frente del West Ham ha sido bastante decepcionante debido a su juego. En la alineación puso un equipo bastante ofensivo con Carroll, Arnautovic y Lanzini al ataque, pero algo engañoso debido a las escasas oportunidades que tuvieron en el partido. El West Ham no sale de los puestos de descenso y tendrá que preparar el siguiente partido ante un rival que se juega lo mismo, el Leicester.

Por su parte, el victorioso Watford deja atrás una racha de tres derrotas seguidas y se instala en la zona templada de la clasificación alejándose a nueve puntos del descenso. Una brecha fantástica que probablemente firmarían los hinchas a principios de la temporada, pero tampoco pueden dejar de mirar de reojo los puestos de arriba, y para ello tendrá que seguir ganando partidos, el próximo es ante el Newcastle de Rafa Benítez en St. James Park.