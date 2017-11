Zlatan Ibrahimovic: "Los leones no se recuperan como los humanos"

El rugido del león, Zlatan Ibrahimovic, al momento de ingresar | Foto: @ManUtd

Corría el minuto 77 de la victoria del Manchester United por 4-1 ante Newcastle. De pronto, Old Trafford se paralizó al escuchar el rugido del león. Zlatan Ibrahimovic estaba de regreso, preparándose para ingresar al campo de juego luego de sólo siete meses de recuperación, demostrando que, a sus 36 años, sigue más vigente que nunca.

En declaraciones posteriores, Zlatan volvió a soltar su ya característica frase: "Te lo dije, los leones no se recuperan como los humanos. Lo he demostrado. Si supieran la clase de lesión que tuve, no lo creerían. La gente cree que sólo he tenido una lesión de ligamento cruzado anterior, pero tuve más problemas en esa rodilla".

"Quiero mantenerlo para mí mismo, no necesito decírselo al mundo, es algo muy sensible. Sólo estoy agradecido de poder correr, hacer mis cosas y un poco de magia, la clase de cosas que un león hace", declaró Ibrahimovic, mostrando su felicidad por poder volver a jugar.

Consultado sobre sus sensaciones al volver a un campo de juego luego de tanto tiempo, el delantero reconoció que "incluso en el calentamiento previo pude sentir a los fanáticos coreando mi nombre, cantando mi canción. Eso te da mucha energía, amor, motivación, sólo quieres entrar allí y regresarles algo de eso".

Todas las cámaras se quedaron con Zlatan cuando apareció al borde del campo de juego, esperando ingresar en el lugar de Anthony Martial: "Estaba muy honrado, muy orgulloso. En ese momento sólo quería salir, oler el césped y estar de vuelta, jugar mi juego, tocar el balón tanto como fuera posible, sentirme libre de jugar, hacer las cosas que hacía antes de mi lesión".

"Rendirme no era una opción, sólo trabajar para volver y dar todo. Cuando me lesioné, mi objetivo fue regresar tan fuerte como fuera posible y no había otra elección. Cuando decido algo, estoy muy enfocado, doy el 200% sin dejar que nadie me detenga, sin rendirme", añadió el delantero sueco que no fue el único protagonista de la noche, pero sí el que se llevó la mayoría de las fotografías, ya que Paul Pogba regresó a jugar luego de su lesión en uno de sus hombros, anotando el tercer gol de los cuatro con los que Manchester United venció al Newcastle.