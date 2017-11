Conte: "Hemos mostrado solidez"

Google Plus

Foto: CFC

No parecía posible o, al menos hasta la fecha, el Chelsea no había tenido una jornada tranquila en la que volviese a arremeter con la autoridad del curso pasado. El West Brom fue el elegido ante el que volvió ese rodillo Blue que tan bien jugó al fútbol tras la llegada de Antonio Conte.

"Creo que ha sido muy importante para nosotros empezar este período ganando, especialmente contra el West Brom porque no olvidemos que la temporada pasada sufrimos contra ellos en ambos partidos. Ganamos 1-0 los dos, pero sufrimos", ha manifestado el italiano respecto al encuentro disputado en The Hawthorns.

"Hoy creo que el partido se nos ha puesto fácil porque hemos entrado muy bien, con gran concentración y atención. Hemos demostrado una gran solidez y ha habido una gran conexión entre nuestros delanteros. Hemos jugado muy bien pero el West Brom son un equipo realmente fuerte físicamente y eso dificulta mucho jugar contra ellos. "Ha habido una gran conexión entre nuestros delanteros" Ganar de esta manera es muy importante para nuestra confianza, especialmente ahora que vamos a jugar un partido importante el miércoles. Creo que será el más importante de la temporada porque tenemos la posibilidad, con una victoria, de meternos en la siguiente ronda de la Champions League, entonces empezar nuestro camino de esta manera ha sido muy positivo", ha comentado introduciendo la importancia del choque contra el Qarabag en Azerbaijan.

Al ser preguntado sobre si sentía posible una racha como la del año pasado de 13 partidos consecutivos ganando, el técnico "blue" ha dicho lo siguiente: "Espero que sí, porque la temporada pasada ganamos 13 partidos seguidos y en esta liga no es fácil tener este tipo de racha. En cada partido tienes que jugar con atención y concentración o te arriegas a perder puntos. "No dependemos de nosotros porque el Manchester City está jugando muy bien y teniendo fantásticos resultados" Cuatro victorias seguidas es bueno para nuestra confianza, hemos empezado la temporada con muchos problemas, pero poco a poco estamos empezando a encontrar la solución correcta. Estoy muy contento con el compromiso de mis jugadores". Además, ha reconocido que no dependen de sí mismos, puesto que el Manchester City está haciendo un gran fútbol y consiguiendo rédito de ese gran juego desplegado en forma de resultados.

"Ahora es muy difícil pensar en que alguien pueda pararlos. Están teniendo una fantástica racha, solo han empatado un partido en casa contra el Everton. Fue una pena jugar contra ellos 2 días después de jugar contra el Atlético de Madrid fuera de casa. Llegamos a las cinco de la mañana el jueves y jugamos el sábado", ha declarado Conte respecto al encuentro de Stamford Bridge que se saldó con victoria citizen.

Por último, Conte también ha tenido palabras para su estrella Eden Hazard: "Hoy Eden ha jugado muy bien y creo que ha demostrado gran paciencia a pesar de varias situaciones que han sido muy duras. Fui jugador y entiendo cuando juegas contra ese tipo de jugadores que son muy difíciles de parar y a veces tratas de buscar otra manera. Está al 100% de forma y está disfrutando de su fútbol, que es lo más importante".