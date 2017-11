Jürgen Klopp: "Alberto Moreno y James Milner son excelente defensores"

Google Plus

Foto: liverpoolfc.com

"Nunca tuve algo como esto. Nunca lo tuve para ser honesto. Esta temporada no es una sorpresa, la sorpresa es cómo el lidió con la temporada pasada. No hubo una sola palabra mala en toda la temporada. Sí, estaba en mi oficina y preguntó qué podía hacer mejor, y hablamos sobre las cosas que tenía que hacer mejor”, dijo el DT sobre lo poca participación que ha tenido Alberto Moreno estas temporadas y su favorable evolución en la última. En la Premier League, ha disputado diez partido como titular y todavía no ha convertido goles para el conjunto de Klopp.

"Por otro lado, James Milner jugó muy bien y es una máquina. Podía jugar cada dos días, por lo que no había muchas razones para hacer el cambio, no tenía ritmo”, expresó el técnico acerca de lo importante que es James en el equipo. El ingles ha disputado solamente cuatro partidos como titular y quiere afianzarse en el primer equipo. "Sentí que fue injusto después de la temporada. Pensé 'maldición, no lo usamos con suficiente frecuencia”, explicó el entrenador.

"Antes de la temporada, vino a mi oficina y me preguntó nuevamente, y le dije que tendríamos otro suplente, pero no era el plan para que Milner volviera a estar en la carrera de vuelta, así que tú decides qué sucede, y él lo decidió. Cómo reaccionó el año pasado es realmente, realmente bueno. Ahora es un defensor mucho mejor. Así es, es un futbolista brillante”, aclaró Klopp acerca de la decisión que tomo James Milner de quedarse y jugar en los Reds.

Ahora se viene el Sevilla por Champions. El equipo del alemán Klopp quiere conseguir el triunfo cuando visiten al equipo español en el Sanchez-Pizjuan. Se ubican primero en el grupo E y una victoria lo deja con un pie en la siguiente ronda. Por otra parte, el conjunto del Toto Berizzo querrá imponer la localía y llevarse los tres puntos que lo dejen como único puntero del grupo.