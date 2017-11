De Bruyne: "Es raro que te aplauda la afición rival, pero es una afición bonita"

De Bruyne celebrando un gol con Sané | Imagen: Manchester City

Kevin De Bruyne es actualmente uno de los mejores jugadores del mundo. Sus cuatro goles , nueve asistencias y su omnipresencia en el juego del Manchester City le han elevado al Olimpo del fútbol. El gran momento de forma que tiene el centrocampista ha hecho que analistas, aficionados y personalidades del mundo del fútbol se deshagan en elogios, llegando incluso algunos a ponerle al nivel de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Pese a ello, los últimos cumplidos que ha recibido De Bruyne han llegado de la manera y del sitio más insospechados.

Tras su exhibición en el King Power Stadium, los aficionados del Leicester le dedicaron al belga una sonora ovación cuando fue sustituido. Ante esta situación, De Bruyne ha afirmado estar contento con el reconocimiento que recibe su trabajo y el buen momento de su equipo en unas recientes declaraciones. “Es raro que te aplauda la afición rival, pero es una sensación bonita”, manifestaba el belga respecto a la ovación recibida en Leicester.

La cantidad de halagos es enorme, pero De Bruyne no quiere que su buen desempeño eclipse la labor de sus compañeros. “No es solo por mí, si no fuese por mis compañeros el equipo no iría tan bien”, afirmaba el centrocampista. Además, el belga también expuso que su rendimiento estaba ligado al de sus compañeros, ya que estos le hacen el trabajo “mucho más fácil”. No solo De Bruyne halagó en sus compañeros, ya que el belga le hizo varios cumplidos a Guardiola, su entrenador. “Su manera de ver el fútbol me favorece”, afirmaba el mediocentro. Razón no le falta al “17” del Manchester City, ya que su rendimiento ha ido creciendo exponencialmente a medida que Guardiola iba asentando sus ideas en el equipo.

El nivel que ha mostrado De Bruyne y el Manchester City ha provocado que los mancunianos vivan un momento muy dulce, ya que están clasificados para la siguiente fase en la Champions League y sean primeros en la Premier League con una diferencia de ocho puntos con el segundo clasificado. “Sacar tanta ventaja es bueno para nosotros, no tenemos que estar dependiendo de otros equipos como en años anteriores”, afirmaba el belga. Para mantener esa ventaja de casi tres partidos en la tabla, será clave que este centrocampista belga siga rindiendo al mismo nivel. Solo el tiempo dirá si este momento de forma de De Bruyne ha sido fruto de la casualidad o del trabajo.