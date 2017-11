Chris Hughton: "Cuando has estado por detrás en el marcador en dos ocasiones, darle la vuelta demuestra gran carácter"

Chris Hughton: en el banquillo durante el choque ante el Stoke | Fotografía: BHAFC

Chris Hughton habló después del partido que enfrentó a su equipo con el Stoke City y que terminó con el resultado de 2-2. El técnico inglés terminó satisfecho con la forma en que sus jugadores pelearon para igualar un partido en el que fueron contracorriente con dos resultados adversos pero en el que finalmente sacaron un punto.

“No creo que hayamos estado a nuestro mejor nivel hoy, necesitamos ser un equipo que de mejores pases" A pesar de la reacción, el entrenador de las Gaviotas no se mostró satisfecho con diferentes aspectos del partido: “No creo que hayamos estado a nuestro mejor nivel hoy, necesitamos ser un equipo que dé mejores pases. Sabíamos cómo iba a jugar el Stoke porque son muy buenos en lo suyo”, además añadió: “Cuando vienes de darle la vuelta al marcador en dos momentos distintos, probablemente estás más temeroso de perder que de tener la alegría y la emoción de ganarlo”.

Respecto a matices técnicos, Hughton fue crítico con el desempeño de sus jugadores. Consideró que fueron descuidados con sus pases en muchas fases del encuentro y eso les pudo haber costado el partido, pero en global, perderlo hubiera sido muy duro para ellos.

También expresó su descontento con el colegiado, ya que en su opinión debió haber señalado penalti por una disputa en la que Glenn Murray acabó siendo derribado por Ryan Shawcross: “Había dos oficiales más que podrían haber juzgado la acción y si el árbitro no lo ve bien por el ángulo o no lo señala porque no está seguro, entonces había dos asistentes que podrían haber decidido”, y concluyó: “Obviamente no lo vio lo suficientemente bien como para darlo, pero para eso tenía un línea con mejor perspectiva”.

La visita al United, en el punto de mira

El Brighton, noveno con 16 puntos, visita este próximo fin de semana Old Trafford. El objetivo del equipo es seguir alargando su racha de partidos sin perder en una de las salidas más complicadas del calendario. El preparador de Londres incidió en la importancia que tiene seguir siendo un rival duro de ser derrotado.

“Tenemos que ser realistas, jugamos en una categoría distinta a la de los mejores equipos y ciertamente, si no estás capacitado para ganar un partido, tienes que intentar no perderlo”, comentó.

Todos los esfuerzos se centran en la afición

Finalmente, se acordó de los aficionados y afirmó que pudieron disfrutar de un fútbol emocionante a la par que aseguró que su equipo se esfuerza por hacerles disfrutar en intenta ganar tantos partidos como pueden en su feudo.