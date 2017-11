Previa Basel - Manchester United: El rey quiere su corona

Manchester United va en busca de su quinta victoria en cinco partidos | Foto: ManUtd

Si un equipo se quedó con el centro de la escena durante este fin de semana, ese ha sido el Manchester United. Los de Old Trafford fueron portada de todos los periódicos, no solamente por la gran victoria ante Newcastle, por 4-1, remontando el resultado luego de un mal inicio de partido, sino que además significo el gran regreso de Paul Pogba y Zlatan Ibrahimovic. El mediocampista francés jugó desde el primer minuto, mientras que el sueco ingresó en el último cuarto de hora.

Con este regreso al viejo estilo de inicios de temporada y las esperanzas renovadas, el equipo de José Mourinho vuelve a colocar su mente en el plano internacional, donde disputa la UEFA Champions League en la cual atraviesa un gran presente, con cuatro victorias en la misma cantidad de partidos. Enfrente estará el Basel, que marcha en igualdad de condiciones con el CSKA Moscú, luchando palmo a palmo por el segundo lugar en la clasificación.

La lucha por clasificar

La escuadra de Raphael Wicky se ubica en la segunda posición del Grupo A, con seis puntos logrados en cuatro partidos, los mismos que el CSKA Moscú. En la Superliga de Suiza, el Basel marcha también en segundo lugar, como escolta del BSC Young Boys, pero llegan lo suficientemente dulces luego de un contundente triunfo por 5-1 sobre Sion.

Taulant Xhaka, hermano de Granit Xhaka, el futbolista del Arsenal, se encuentra suspendido, por lo que no estará disponible para este partido. Germano Vailati y Ricky van Wolfswinkel tampoco podrán ser de la partida debido a sus lesiones, mientras que Omar Gaber permanece como duda.

A reafirmar el buen momento

Luego de la gran victoria ante Newcastle y los regresos confirmados de Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo y Paul Pogba, José Mourinho comienza a darle forma al equipo que tendrá que pelear las últimas jornadas de este año calendario. Los tres futbolistas viajaron a Suiza, aunque habrá que esperar para ver si todos forman parte del equipo titular, especialmente Ibrahimovic, quien podría volver a aparecer pero desde el banquillo de suplentes.

La ausencia de Henrikh Mkhitaryan fue uno de los debates del fin de semana | Foto: ManUtd

Phil Jones y Michael Carrick continúan lesionados, mientras que Eric Bailly fue confirmado como ausente por el propio José Mourinho.

Cinco encuentros en el historial

Basel y Manchester United se enfrentaron en cinco ocasiones, todas en fase de grupos de UEFA Champions League. Con dos victorias, el Manchester United es el que más veces triunfó, mientras que el Basel se quedó con los tres puntos en una ocasión, justamente en el último partido en St. Jakob-Park, en 2011.

Manchester United fue derrotado en su última visita a Basel | Foto: ManUtd

Aquella noche, los suizos triunfaron por 2-1 en un equipo del que aún sobreviven David De Gea, Chris Smalling, Phil Jones y Ashley Young. El más reciente duelo entre estos dos equipos fue en septiembre, en Old Trafford, donde los locales vencieron por 3-0 con goles de Marouane Fellaini, Marcus Rashford y Romelu Lukaku.

“Siempre van a preguntar por qué no juega alguien”

En la conferencia de prensa, José Mourinho se mostró enojado con los interrogantes alrededor de la ausencia de Henrikh Mkhitaryan en los once titulares del duelo ante Newcastle. Luego de malas actuaciones, su no presencia bien podría deberse a motivos futbolísticos, pero el entrenador portugués desestimó tal versión: "Mkhitaryan no está jugando porque teníamos muchas opciones para ese partido. Decidí que jugaran Marcus Rashford y Martial juntos. Por muchas semanas, la pregunta era por qué no juegan juntos. Ahora la pregunta es por qué Mkhitaryan no juega. La respuesta es muy simple, hasta que la International Board cambie las reglas, solo puedo comenzar con once jugadores”.

José Mourinho se molestó con los periodistas | Foto: ManUtd

“Siempre hay preguntas sobre el que no juega, en algún momento, en algún partido, la historia siempre es la misma. En algunas posiciones, cuando no tienes lesiones, tienen un montón de opciones. En este momento, tenemos a Paul Pogba, Marouane Fellaini, Ánder Herrera, Nemanja Matic y Scott McTominay, así que imagínense. La próxima semana seguramente estarán preguntándome por qué no jugó otro jugador”, sentenció Mourinho.

Árbitro

Daniele Orsato será la máxima autoridad del encuentro. El italiano estará acompañado por Riccardo Di Fiore y Lorenzo Manganelli como asistentes. Alessandro Giallatini será el cuarto árbitro, mientras que Davide Massa y Antonio Damato completan la nómina como adicionales.

Posibles alineaciones