Courtois: "Somos los favoritos para ganar"

Courtois en rueda de prensa (chelseafc.com)

El Chelsea jugará mañana ante el Qarabar, un partido que debe ganar si quiere luchar por el primer puesto. Su rival es el colista del grupo, con dos puntos, pero los londinenses no deben confiarse, los azerbayanos han sacado dos empates ante el Atlético. Thibaut Courtois ha sido el jugador que respodió a los periodistas en la rueda de prensa anterior al encuentro.

El belga ha excusado la goleada por 6-0 al Qarabag: "el primer partido fue su primer partido en Champions (del Qarabag). El Chelsea, la Champions, quizás fue demasiado para ellos.". Pese al abultado resultado, declaró que en la primera parte les pusieron en apuros: "jugamos un buen partido, pero recuerdo que la primera parte no fue nada fácil". Antes del descanso los ingleses ganaban por 2-0 (Pedro 5`, Zappacosta 30`).

No son pocas las virtudes del Qarabag según el internacional con Bélgica. "Han cambiado algo sus tácticas, defienden mejor y tienen buenos delanteros, además son rápidos en las contras" afirmó. Lo más seguro es que dejen al Chelsea llevar el ritmo del partido, según Courois: "creo que nos darán el balón y hacer que cometamos un error". No solo se lo pondrían difícil al Chelsea, también a la Roma y al Atlético, reafirmó: "tras ese partido, les dieron un partido duro a la Roma. Así que sabemos que no será un partido fácil".

Sobre el papel del Chelsea en la Champions, es claro, deben ganar mañana y clasificarse. "Somos los favoritos para ganar mañana" respondió a un periodista. "Nuestro objetivo es clasificarnos mañana, eso significa que tenemos que ganar" continuó. La llave de la victoria es un comienzo temprano según el belga: "para nosotros es importante empezar fuerte, tratar de marcar pronto y ponerles la presión. Así tendremos un buen partido y podremos traer los tres puntos a Londres".

Por último, ha mandado un saludo a la aficción del Qarabag. "Quiero saludar a la gente de Azerbayan. Me acuerdo que vine aquí con el Atlético hace cuatro años. Estuvimos aquí por pocos días y disfrutamos la gran cultura aquí, en Bakú".