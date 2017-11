Qarabag vs Chelsea en vivo y en directo online en Champions League 2017

Google Plus

El encuentro jugado en Stamford Bridge terminó a favor de Chelsea con una contundente victoria por 6-0 ante Qarabag. Los goles los marcaron Pedro, Zappacosta, Azpilicueta, Bakayoko, Batshuayi y Medvedev (e/c).

Foto: SL Benfica.

El árbitro del partido Qarabag vs Chelsea en vivo será Manuel De Sousa (POR).

Foto: sefutbol.

El Estadio Olímpico de Bakú será el escenario del partido Qarabag vs Chelsea en vivo. Se encuentra situado en la ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán. Se inauguró en el año 2015 y es el estadio de la Selección de fútbol de Azerbaiyán. La capacidad del estadio es de 68.000 espectadores, lo que lo convierte en el mayor estadio del país.

Chelsea no podrá contar con Victor Moses , Michy Batshuayi, Charly Musonda y Kenedy en el partido Qarabag vs Chelsea en vivo,

Qarabag no dispondrá de Badavi Hüseynov (lesionado) y Pedro Henrique (sancionado), mientras que Dani Quintana está en duda para el partido Qarabag vs Chelsea en vivo.

Foto: Chelsea.

Courtois: "Somos los favoritos para ganar"

Foto: Chelsea.

Conte: "Es importante no llegar al juego contra el Atlético a la espera de la clasificación''.

Chelsea llega al partido Qarabag vs Chelsea en vivo con un total de siete puntos, producto de dos victorias y un empate. Ocupa la segunda posición del grupo C detrás de AS Roma, con quien cayó estrepitosamente por 3-0 en la cuarta jornada.

Qarabag recibe al conjunto inglés en el partido Qarabag vs Chelsea en vivo tras lograr dos empates ante Atlético de Madrid, encuentros que le dieron sus únicos dos puntos y que, por el momento, lo ubican el el fondo del del grupo.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Qarabag vs Chelsea en vivo, perteneciente a la 5ª jornada de la UEFA Champions League. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Bakú a partir de las 18:00 horas.