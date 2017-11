Wijnaldum: "Es doloroso, pero la clasificación está aún en nuestras manos"

Wijnaldum ante el Sevilla (liverpoolfc.com)

Es la noticia del día: la remontada del Sevilla ante el Liverpool en Champions, o mejor dicho, que el Liverpool se dejase remontar. Con 0-3 en la primera parte, parecía imposible que a los de Klopp pudiesen encajar tres goles, pero así fue. Los reds encajaron dos tantos de Ben Yedder en menos de 10 minutos y vieron como Pizarro empujaba el esférico en el minuto 92.

Fue Wijnaldum el jugador red que hablaría tras el partido. "Es doloroso" respondió tras ser preguntado por el partido. "Si ves el partido, no creo que fuese un mal resultado, pero la forma en la que cedimos el 0-3 con un empate a tres final no es un buen sintoma" declaró. Pese a que el empate fue una ingrata sorpresa, no les descalifica como dijo Wijnaldum: "Bajo el papel es un buen resultado, pero no si miras el partido. Tenemos que levantarnos.".

Sobre el equipo, y su juego, afirma que pese al abultado de la primera parte, el fútbol de los reds no fue excelente. "No creo que hiciesemos nuestro mejor juego en la primera parte. Pero el juego que hicimos fue realmente implacable" respondió a la prensa. "Pienso que creamos cinco grandes ocasiones, pero solo marcamos tres de ellas" continuó.

El internacional con los Países Bajos aprovecho para comentar los planes del futuro del Liverpool en Champions. "La única cosa buena que tenemos es que solo tenemos que ganar al Spartak de Moscú para pasar a la siguiente ronda". El Liverpool es lider en su grupo de Champions, con 10 puntos, pero si Liverpool, Spartak y Sevilla empatan a puntos serían los ingleses quienes quedasen eliminados. Con empatar con el Spartak en la última jornada le bastaría para pasar, pero necesita ganar si quiere asegurarse el primer puesto.