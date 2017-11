Previa Qarabag - Chelsea: los blues pueden sellar el pase a octavos

Google Plus

Foto: CFC

Tras arrebatarle al Atlético de Madrid cuatro de los seis últimos posibles, el Qarabag -debutante en la Champions League- parece haber desterrado ese tópico tan característico de "cenicienta" que se le otorga a esos equipos sin inexperiencia o de los que hay un profundo desconocimiento de su fútbol. Los azeríes se han ido dando poco a poco a conocer en la competición y sueñan con la clasificación a la Europa League que les brindaría terminar la fase de grupos en tercera posición. Lo que parecía una utopía, ha ido cobrando tintes de realidad a medida que avanzaban las jornadas.

La realidad es muy simple, y es que el Qarabag es un equipo muy inferior a sus tres rivales. Tres colosos. Hasta ahora, han cosechado tan solo dos empates ante el Atlético de Madrid, lo que les ha hecho saltar a la fama por tumbar al que -junto al Chelsea- era el gran favorito para liderar el grupo C, pero también fueron capaces de competir contra la Roma en Bakú en un partido que se saldó con victoria para los de la capital italiana por 1-2.

Frente a la cenicienta, se planta el rodillo inglés. El Chelsea de Antonio Conte llega con la máxima convicción de conseguir el billete a octavos de final y resarcirse así de sus dos tropiezos frente a la Roma, especialmente el de la última jornada que finalizó 3-0 en el Olímpico. Conte ya advirtió el pasado sábado de la importancia de este duelo para los intereses de los blues: "Creo que será el partido más importante de la temporada porque tenemos la posibilidad, con una victoria, de meternos en la siguiente ronda de la Champions League, entonces empezar nuestro camino de esta manera ha sido muy positivo", comentó introduciendo la importancia del choque contra el Qarabag en Azerbaijan.

Mientras que los azaríes no podrán contar con Huseynov, lesionado, y Pedro Henrique, sancionado, pero recuperan a su hombre gol -baja en el Wanda Metropolitano- Dino Ndlovu, el conjunto de Antonio Conte tendrá las bajas de Victor Moses y de Mitchy Batshuayi.

Hablan los entrenadores

Gurban Gurbanov, entrenador del Qarabag: "Nos estamos preparando para un partido muy difícil. Es un partido muy importante para ambos, tanto para nosotros como para el rival. Entendemos todo. Sabemos de la fuerza de nuestro rival. Trataremos de luchar en el campo hasta el final. Es nuestro último partido en Bakú", comentó ilusionado.

Antonio Conte, técnico del Chelsea, aprovechó para criticar el calendario de la Premier League, el cual les limita mucho el periodo de descanso entre un partido y otro: "Es la segunda vez que estamos en esta situación en lo que va de la temporada, primero fue con el Manchester City y ahora con el Liverpool, que juega esta noche cuando nosotros lo hacemos mañana. Conte: "Es muy importante para nosotros lograr la clasificación antes del partido contra el Atlético" El nuestro es un viaje largo y será muy difícil que quienes jueguen se recuperen y descansen. Quienes arman el calendario deben prestar más atención, porque es difícil que podamos alcanzar al City si nos ponen en esta situación. No quiero encontrar una excusa, pero es la realidad, y subrayo que no hablo solo por el Chelsea, sino por todos los que enfrentan a este problema. Es muy importante para nosotros lograr la clasificación antes del partido contra el Atlético, no queremos esperar a la próxima jornada, podría ser mucho más difícil".

Posibles alineaciones

Con estos jugadores y esta disposición sobre el campo, se prevé que salgan Gurbanov y Conte. Uno en busca de seguir soñando y el otro con la presión de lograr el pase definitivo a octavos de final: