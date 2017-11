Mourinho: "Zlatan puede jugar con Lukaku"

José Mourinho durante la rueda de prensa. Foto: Manchester United

Tras la remontada de la última jornada en la Premier League ante el Newcastle de Rafa Benítez, el Manchester United a la máxima competición continental con los deberes -casi- hechos. Los diablos rojos visitan al Basilea en el St. Jakob Park, un estadio cuyo césped está siendo uno de los temas estrella en la previa del encuentro. José Mourinho, prefiere ser cauto y esperar: "Lo he visto, pero no sé, debo observarlo después de 20 minutos. Al menos, respeto el esfuerzo que se está haciendo en intentar mejorar su condición después de que estuviera tan mal en la repesca con la selección -Suiza-"

Al verde que el seleccionador de Irlanda del Norte calificó de "inaceptable" después de jugarse el pase a la cita mundialista con Suiza, podrán saltar Ibrahimovic, Pogba y Marcos Rojo, que ya tuvieron minutos en Old Trafford hace unos días. Algunos medios ingleses como The Sun entienden que es un riesgo que jueguen. Sobre Ibrahimovic, Mou explicó que "irá al banquillo mañana pero si lo necesitamos su presencia en el campo será positiva y puede jugar con Lukaku".

El estratega portugués aprovechó también la conferencia para elogiar a su central Smalling, que compareció junto a él, y también para confirmar que Phil Jones y Eric Bailly no serán de la partida: "Smalling está jugando mucho, y bien. Mañana jugará otra vez, pero no tendremos ni a Jones ni a Bailly".

Con todo, José quiso dejar un recado a la prensa, tras la pregunta de un periodista por la ausencia de Mkhitaryan contra el Newcastle: "Siempre preguntan sobre alguien que en cierto momento, en cierto partido y en cierto periodo no jugó. La historia siempre se repite. En este momento, tenemos a Pogba, Marouane Fellaini, Ander Herrera, Nemanja Matic y Scott McTominay, así que me puedo que imaginar que la próxima semana me van a preguntar: ¿por qué no está jugando fulanito?", sentenció irónico el luso.