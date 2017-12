Bristol City eliminó al Manchester United

Google Plus

¡Hasta aquí llegamos, hemos vivido un partido épico! ¡Nos encontramos en la próxima transmisión de VAVEL!

¡Terminó el partido! Bristol elimina al campeón defensor del título con los goles de Bryan y Smith. El público invade el campo de juego, hay locura desatada en el estadio.

93' ¡Goool del Bristol! Hace historia el equipo del Championship y con el gol de Smith está eliminando al United.

90' Se jugarán tres minutos más.

89' Amonestados Taylor por una dura entrada contra Lukaku y Pogba por su vehemente protesta.

83' ¡Otra gran intervención de Steele para evitar el gol de Lukaku!

80' Intento de Rashford que se pierde lejos del poste izquierdo de Steele.

75' ¡Impresionante intervención de Steele para evitar el remate de cabeza de Lukaku!

74' Segunda sustitución en el Bristol. Eliasson por Brownhill.

73' Amonestado Rashford que ha estado muy nervioso en este partido.

68' Taylor ingresa en reemplazo de Magnusson como primer cambio en Bristol.

68' Se retira el autor del gol del United. Zlatan deja su lugar en el campo para que ingrese Mkhitaryan.

65' Insólito error de Romero que salió muy suave a rechazar un balón y casi le ganan para convertir. Muy nervioso el guardameta argentino.

59' Primera sustitución en el partido. Ingresa Romelu Lukaku en lugar de Daley Blind.

57' ¡Gooolazo del United! ¡Volvió Zlatan Ibrahimovic! El delantero sueco le da la igualdad al Manchester con un impecable remate al poste defendido por el portero.

56' Buen tiro libre para el United en la puerta del área del Bristol.

50' ¡Golazo del Bristol City! Bryan remató ingresando desde el vértice izquierdo del área y clavó el balón contra el poste derecho, bien lejos del alcance de Sergio Romero.

47' ¡Se desvió el tiro libre de Rashford y estuvo atento el guardameta para evitar el gol!

47' Otra falta, ahora contra Martial. Bristol ha salido a cortar como sea los circuitos de juego del United.

46' Sensacional ruleta de Pogba que es castigada con una dura entrada de Paterson, quien fue amonestado.

¡Segundo tiempo en marcha! ¡Por ahora está 0-0 el marcador entre Bristol City y Manchester United!

Jugadores en el campo de juego, se viene la segunda parte de este partido.

¡Terminó la primera parte!

39' ¡Se lo perdió el United! Fue Zlatan quien se quedó ubicado en el segundo palo en un tiro de esquina, pero cuando tuvo que definir, la pelota se fue a las gradas.

27' Gol anulado al Bristol. Le robaron el balón de las manos a Romero, por lo que la jugada quedó anulada.

23' Le dieron espacio a Paul Pogba y el francés intentó desde lejos. Cerca del poste derecho.

20' ¡Corazones detenidos en Bristol! Rashford remató de lejos y su intento se estrelló contra el poste izquierdo de la portería.

18' Bryan lanzó su remate varios metros por encima del travesaño.

18' Jugada peligrosa a favor del Bristol con un remate de cabeza en el área chica. Ahora tiene un tiro libre a metros de la portería de Romero.

15' Buena jugada de Martial por la izquierda pero el remate se estrelló contra el defensa.

12' Intento de Zlatan Ibrahimovic que golpea el travesaño.

6' Tiro libre para el Bristo City. Pack ejecutó y respondió bien el arquero Romero para evitar el primero del local.

¡Empezó el partido!

¡Los equipos ya se encuentran en el campo de juego, se vienen los Cuartos de final de la Copa de la Liga!

¡Tenemos alineaciones confirmadas!

Bristol City: Steele; Wright, Flint, Baker, Magnusson; Brownhill, Smith, Pack, Bryan; Paterson y Reid.

Manchester United: Romero; Darmian, Lindelof, Rojo, Shaw; McTominay, Blind; Martial, Pogba, Rashford; Ibrahimovic.

La última vez que el Manchester United y Bristol City se enfrentaron fue en el torneo que era llamado Primera División de Inglaterra de 1979/1980, en el que el United terminó escolta de Liverpool, mientras que por el lado del Bristol le tocaba descender a la segunda división. En la jornada número 30 fue cuando se dio el enfrentamiento entre estos equipos, y los red devils se llevaron la mayor goleada de la historia por 4-0. Los goles fueron anotados por Joe Jordan, un doblete, Sammy McIlroy y Geoff Merrick en su propia puerta.

El árbitro del partido Bristol City vs Manchester City en vivo será el nacido en Wirral, Inglaterra, Mike Dean. Esta temporada, dirigió 12 partidos de Premier League en la que el mayor porcentaje de partidos ganados cuando este árbitro es el encargado de impartir justicia es de los locales con el 58,3%, mientras que los visitantes solamente consiguieron un número de 16,7%.

Ashton Gate en la noche del partido contra Crystal Palace. Foto: https://www.bcfc.co.uk/

En el estadio Ashton Gate Stadium será el escenario donde se jugará el partido Bristol City vs Manchester United en vivo. El estadio está ubicado en la ciudad de Bristol y tiene una capacidad para 27000 espectadores. Este estadio también es utilizado para los encuentros de rugby donde han jugado hasta los All Blacks. Pero es más recordado por los dos partidos que disputó Inglaterra sub-21 ante Rumanía el 21 de agosto de 2007, donde igualó 1-1, y el otro fue frente Uzbekistán el 10 de agosto de 2010 con un triunfo de 2-0.

Luke Steel frente a los medios. Foto: https://www.bcfc.co.uk/

El exportero del Manchester United también habló sobre el próximo encuentro que deberá enfrentar el Bristol City, y lo primero que aclaró es que no se siente como un exjugador de los red devils ya que no participó en ningún encuentro. También, siguió: "Aprendí mucho de mis cuatro años en Old Trafford entre algunos de los mejores jugadores del mundo".

Jose Mourinho sabe que se le viene un duelo complicado más allá que su rival no juegue Premier League, por eso, confirmó que podría regresar Mkhitaryan. Además, Sergio Romero estaría en la portería, mientras que jugarían Juan Mata, Marcus Rashford, Jesse Lingard o Anthony Martial y la presencia del goleador, Romelu Lukaku. Mientras en el banquillo quedará Zlatan Ibrahimovic.

El entrenador del Bristol confirmó que no tiene jugadores lesionados desde el último partido del sábado frente al Nottingham Forest. Pero, entre los que se están recuperando de sus dolencias, Milan Djuric tendrá una cirugía antes del juego. También dijo que dos o tres jugadores importantes podrán ver el partido desde el banquillo.

Mourinho en el último partido ante el West Bromwich Albion. Foto: twitter.com/ManUtd

El entrenador del Manchester United, destacó este partido: "Para mí, la Championship de ahora no es la misma de hace cinco o diez años. En la de ahora juegan ahora equipos de alto nivel. Muchos de sus jugadores fácilmente podrían estar jugando en la Premier League. Así que tenemos que tomar el partido realmente en serio".

Lee Johnson sonríe con la prensa. Foto: https://www.bcfc.co.uk/

El entrenador del Bristol habló en conferencia de prensa antes del duelo ante el United al cual hizo referencia que era un equipo impredecible, pero que les daba la bienvenida para ir con lo mejor. Además, agregó que sus dirigidos tienen la oportunidad de hacer historia, como Brian Tinnion y su gol al Liverpool. Por último, dijo: "Si me dieran una entrada para ganar el partido del United o el partido del sábado contra el QPR, optaría por lo último, pero hay un gran revuelo en la ciudad sobre el juego y los fanáticos merecen este glamour".

La mayor victoria del equipo que actualmente se encuentra en el Championship se dio en 1902, precisamente en esa categoría. Como también sucede en esa oportunidad, el partido se jugó en el estadio del Bristol y el resultado final fue de 4-0.

Manchester United y Bristol City se enfrentaron en 36 oportunidades, de las cuales 18 fueron por Copa de la Liga. En total, el United ganó 16 de esos partido e igualo y perdió la misma cantidad: diez encuentros. Cuando le tocó ser local a los robins, en 17 oportunidades, fue victoria solamente cinco veces, misma cantidad que ganaron los visitante, y las siete restante fueron empates. Una sola ve el Bristol ganó de local por esta competición, en cambio, el United, venció cuatro veces.

Jesse Lingard, autor de los goles ante el Swansea. Foto: http://www.espanol.manutd.com

En los octavos de final, el United viajó hasta Gales, alrededor de finales de octubre, para visitar en el Liberty Stadium al Swansea City. En ese partido, Jesse Lingard le dio el triunfo a los visitantes con dos goles.

El camino de los dirigidos por José Mourinho hasta los cuartos de final de la Copa de la Liga comenzó en la tercera ronda con un triunfo ante el Burton Albion. Mientras que, en los octavos, los red devils dejaron fuera de la competición al Swansea City en el Liberty Stadium. El United marcó seis goles en la copa y le hicieron solamente uno.

Los jugadores del Bristol festejan uno de los goles. Foto: https://www.bcfc.co.uk/

En los octavos de final, the robins, recibieron en Ashton Gate Stadium al Crystal Palace y vencieron los locales con un resultado de 4-1. Bakary Sako fue el encargado de abrir el marcador para"las águilas, Matt Taylor igualó el encuentro, mientras que Milan Đurić, Joe Bryan y Callum O'Dowda se encargaron de dar vuelta el resultado.

El equipo que dirige Lee Johnson se encuentra en la segunda categoría del fútbol inglés. Bristol está teniendo una gran temporada; es el único equipo que no es de Premier League en la copa, como tercero en Championship, en posición de play-off. En la ronda anterior eliminó al Crystal Palace, pero, además, dejó a fuera al Stoke City, Watford y al Plymouth Argyle . Este será su cuarto partido de cinco en jugar en condición de local, donde ganó todos los partidos con once goles a favor y solamente uno en contra.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Bristol City vs Manchester United en vivo, perteneciente a los cuartos de final de la Copa de la Liga Inglesa. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Ashton Gate a partir de las 21:00 horas.