Resumen Arsenal 1-0 West Ham en Carabao Cup 2017

Partido muy aburrido. Al Arsenal le alcanzó con una jugada afortunada para quedarse con la victoria, pero realmente ninguno de los equipos mereció el triunfo.

94' ¡Final del partido! Con gol de Danny Welbeck, Arsenal venció al West Ham y está en semifinales de la EFL Cup.

90' Se jugarán cuatro minutos más.

89' Último cambio en Arsenal. Coquelin al banquillo, ingresa Da Silva.

82' Willock deja su lugar a Sheaf, segunda sustitución del Arsenal.

81' Arnautovic al campo en lugar de Quina. Agota los cambios el entrenador de West Ham.

77' Giroud directamente al vestuario, muy dolorido. Ingresó Nelson.

75' Olivier Giroud quedó tendido en el campo de juego. Parece lesión muscular del francés.

70' Amonestado Hart por una dura falta en el borde del área. Los jugadores del Arsenal reclaman que fue penalti.

64' Moyes mueve el banquillo. Se marchan Cresswell y Hernández, ingresan Andy Carroll y Sakho.

63' Cresswell se hizo cargo pero no encontró portería.

62' Fuerte infracción de Debuchy en la puerta del área. Tiro libre peligroso a favor del West Ham.

60' De no haber sido por el gol de Danny Welbeck, este partido sería uno de los más flojos de la temporada. Arsenal no tiene profundidad en ofensiva y West Ham cruza el mediocampo y no sabe qué hacer con el balón.

50' Por ahora es lo mismo que en gran parte del primer tiempo. Ninguno arriesga demasiado, pero es el West Ham el que tiene que tomar la iniciativa, pues está abajo en el marcador.

¡Comienza la segunda etapa! Esperemos tener muchas más emociones en este segundo tiempo.

45' ¡Final de la primera parte! Gracias al gol de Danny Welbeck, el Arsenal está ganando 1-0 al West Ham.

44' No puede reaccionar el West Ham y el Arsenal busca dar el golpe de knock-out. Willock remató de media distancia pero se marchó muy por encima del horizontal.

42' Se quedó dormida la defensa, pero Hart pudo hacer algo más con el pase de Debuchy. Estuvo estático el guardameta y Welbeck lo aprovechó.

41' ¡Gooool del Arsenal! Había cambiado la dinámica del partido, se animaron los locales, Debuchy bajó un balón suelto y Welbeck se lo llevó por delante, adentro de la portería.

38' ¡Insólito lo que acaba de perder Walcott! Corrió Kolasinac y encontró en soledad a Walcott, quien de cabeza desvió su remate cuando nadie lo marcaba.

35' Remató Kolasinac con su pierna menos hábil. Su remate se perdió varios metros por encima del horizontal.

30' Media hora de un partido aburrido como pocos.

24' Buen juego a un toque de Ayew para mover un poco a los defensores rivales. El futbolista comanda los ataques del West Ham, que no pueden resolverse en los metros finales.

21' Aún así, apelando a ese estilo, West Ham está sacrificando peso en ofensiva y los defensas del Arsenal son espectadores de lujo en un juego que por ahora aburre.

20' Por ahora lo mantiene bien a raya el West Ham al Arsenal. Los locales no pueden ingresar al área y sus remates lejanos no llevan ningún peligro a la portería de Hart.

15' Varios jugadores han sufrido caídas debido al estado del campo de juego. Parece que lo han mojado en exceso.

13' Se animó Welbeck a rematar de media distancia. Su intento se desvió en un rival.

11' Nada positivo surgió de ese balón parado a favor del local. Poca claridad en el Arsenal.

11' Córner a favor del Arsenal.

10' Primeros minutos de mucho estudio, ninguno de los dos equipos tuvo una clara ocasión de gol para destacar.

5' Poco y nada para destacar en estos primeros minutos. Arsenal busca sorprender con balones filtrados, mientras que West Ham poder golpear a la contra.

0' ¡Partido en marcha!

¡Ya están los equipos en el campo de juego, cada vez falta menos para el inicio del partido!

¡Tenemos alineaciones confirmadas!

Arsenal: David Ospina; Mathieu Debuchy, Rob Holding, Calum Chambers, Sead Kolasinac; Francis Cocquelin, Mohamed Elneny, Joseph Willock; Danny Welbeck, Theo Walcott y Olivier Giroud.

West Ham: Joe Hart; Winston Reid, Aaron Cresswell, James Collins, Angelo Ogbonna, Arthur Masuaku, Pedro Obiang, Domingos Quina, Declan Rice, Javier Hernández, Andre Ayew.

Toda la información del encuentro con la previa del partido Arsenal vs West Ham.

En el último partido Arsenal vs West Ham en vivo el resultado fue de 0-0. Se disputó el pasado miércoles en la jornada 17 de la Premier League.

El partido Arsenal vs West Ham en vivo se disputará en el Emirates Stadium. Inaugurado en 2006, cuenta con una capacidad de 60.432 espectadores.

La principal preocupación que hoy tiene David Moyes es la muy posible sanción que sufra Manuel Lanzini por simular una falta ante el Stoke, la cual fue sancionada con penalti. El mediocampista argentino sería suspendido durante dos jornadas por esta acción, luego de haber sido figura ante los potters.

Uno de los grandes interrogantes que se cernió sobre el cielo de Londres fue la posible ida de Mesut Ozil a mitad de temporada. El alemán ya no está a gusto en el Arsenal, al igual que Alexis, por lo que pretende marcharse lo antes posible. Quienes corren con más ventaja son Barcelona y Manchester United. En el Camp Nou lo tienen como alternativa a Philippe Coutinho, pero en Old Trafford es una prioridad y ya se habla incluso de un principio de acuerdo.

David Moyes festeja la actualidad del West Ham | Foto: West Ham

West Ham se ha beneficiado de uno de los grandes cambios que implementó Moyes, el de colocar a Adrián como portero titular. Al respecto, el entrenador admiti: "Joe (Hart) es muy bueno en el vestuario. Habrá partidos para él, Adrián tendrá que estar a la altura".

Arsene Wenger confía en festejar a fin de temporada | Foto: Arsenal

El cada vez más cuestionado entrenador del Arsenal reconoció que apelará la rotación para este partido: "No puedes decir que prefieres a un jugador que disputó tres partidos en seis días a otro que se encuentra al mismo nivel pero está fresco".

Arsenal y West Ham igualaron 0-0 en la Premier League | Foto: Arsenal

En 136 oportunidades se han enfrentado estos dos equipos, con un claro dominio del Arsenal gracias a sus 62 victorias contra 34 del West Ham. 40 partidos terminaron en empate

West Ham viene de una gran victoria ante Stoke | Foto: West Ham

En su último encuentro en condición de visitante, West Ham derrotó al Stoke por 3-0.

El renovado equipo que ahora dirige David Moyes busca continuar en su senda ganadora, venciendo ni más ni menos que al Arsenal. Luego de triunfar ante Chelsea y Stoke City en sus últimos dos partidos, West Ham irá a por la sorpresa al Emirates Stadium.

Mesut Ozil anotó el único gol del partido | Foto: Arsenal

En su último partido como local, Arsenal venció por 1-0 al Newcastle.

Con más dudas que certezas, el Arsenal viene de vencer al Newcastle por 1-0, pero el funcionamiento del equipo no termina de ser el mejor, algo que ya arrastran desde hace un tiempo. Con pocas posibilidades de luchar por el título en Premier League, al Arsenal no le queda otra que volver a apelar a la EFL Cup o la FA Cup para festejar un campeonato.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Arsenal vs West Ham en vivo, perteneciente a los cuartos de final de la Carabao Cup. El encuentro tendrá lugar en el Emirates Stadium a partir de las 20:45 horas.