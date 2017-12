Paul Clement: "No me voy a rendir ahora"

Google Plus

Paul Clement no pierde la esperanza | Foto: Swansea City

El Swansea permanecerá colista una jornada más tras perder en Goodison Park frente al Everton. El club galés no logró mantener la ventaja que consiguió en la primera parte y cayó por un resultado final de 3-1.

El técnico de los Swans se marchó con cara de pocos amigos tras una nueva jornada amarga y con el duro calendario de Navidad a la vuelta de la esquina. “Estamos muy decepcionados de nuevo con el resultado. Hasta el penalti al final de la primera parte jugamos bien, tuvimos el control del partido, creamos buenas oportunidades y anotamos en una jugada ensayada”, señaló Clement.

El tanto de Leroy Fer en el minuto 35 ponía por delante al conjunto visitante aunque, ya en el descuento, el Everton puso la igualada en el marcador. “Queríamos irnos por delante al descanso, pero concedimos un gol muy tonto. Primero, permitimos que un saque llegara a los pies de Rooney, luego la carrera de Lennon no fue seguida y finalmente hubo una falta desastrosa”. Sin embargo, Fabianski logró detener el cuero en primera instancia aunque no el posterior rechace. “El portero hizo una gran parada. Quieres que tu defensa reaccione ahí, pero el delantero lo hizo más rápido y finalizó muy bien”, apuntó.

Los segundos 45 minutos se le hicieron muy largos al equipo galés. Sigurdsson en el minuto 64 y Rooney en el 73 sentenciaron la noche. “No jugamos muy bien en la segunda parte, pero el segundo gol viene de un córner nuestro. Habiendo anotado nosotros desde un córner, decidimos sacarlo en corto para un jugador zurdo y se la dimos al pie que no era”, lamentó Clement. Sobre el tercer tanto, este sí de penalti, el entrenador del Swansea recalcó los fallos defensivos y la similitud con el gol del empate. Precisamente, la pena máxima generó polémica y enfado en la escuadra visitante. “Creo que la falta es fuera del área, pero se cae dentro, el penalti fue concedido y el partido se acabó”, sentenció.

El Swansea, pese a la mala racha de resultados, no pierde la esperanza y es que solo está a cuatro puntos de poder abandonar la zona de descenso. El optimismo, con Clement, se mantiene. “La situación es la misma que cuando me hice con el cargo el 3 de enero, con 12 puntos. Tenemos la oportunidad de tener 15 puntos al final de la primera vuelta, lo que nos colocaría en mejor posición que el año pasado”.

El próximo partido se antoja clave. El Swansea recibirá en el Liberty Stadium al Crystal Palace, situado en el puesto decimocuarto y a solo cinco puntos. “En eso nos centramos ahora. Mi trabajo es preparar al equipo para el Crystal Palace. Seguiré luchando. He trabajado duro hasta este punto y no me voy a rendir ahora”, concluyó.