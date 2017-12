Conte: "Nuestro deber es ganar el partido y alcanzar las semifinales"

Google Plus

Conte se muestra optimista de cara al enfrentamiento copero | FOTO: Chelsea

Antonio Conte, entrenador del Chelsea, compareció ante los medios en la previa del partido que enfrentará al cuadro blue contra el Bournemouth de Eddie Howe, partido correspondiente a los cuartos de final de la Carabao Cup. Además de hablar de lo importante que son para el equipo londinense todas las competiciones, el técnico italiano habló de los jugadores que no estarán disponibles. Al mismo tiempo hizo referencia a los jóvenes futbolistas que empiezan a llamar a la puerta del primer equipo y pueden tener minutos en el partido que se jugará el miércoles en Stamford Bridge.

Van a por la copa

El Chelsea ha logrado encadenar una buena racha de resultados en las últimas fechas, tanto en liga como en copa. Una vez alcanzados los cuartos de final, Conte no se contenta con eso. "Seguro que seguiremos en esta línea. Es bueno seguir adelante en esta competición para así dar la oportunidad a mis jugadores de que me demuestren que merecen jugar", fueron las palabras del italiano.

Para el ex seleccionador de la azzurra, "cada competición es seria y nuestro deber es intentar ganar el partido, para así alcanzar las semifinales". Además una competición como la Carabao Cup le sirve al entrenador blue para, como bien dijo durante la rueda de prensa, dar "oportunidades en esta competición a los jugadores que no estén jugando regularmente. Esto es muy importante".

Jugadores disponibles

Respecto a la disponibilidad de los hombres habituales en las onces del Chelsea, el míster dijo que "es muy difícil pedirle a tus futbolistas que jueguen todos los partidos. N'Golo Kanté ha disputado diez partidos seguidos. Cuando haces esto tomas un gran riesgo de que se lesione".

Por otra parte, otro de los jugadores que se ha recuperado recientemente de una lesión es el delantero español Álvaro Morata: "Está bien. Tuvo un problema con su espalda antes del partido contra el West Ham, pero está trabajando bien, buscando su mejor estado de forma, pero mañana quiero darle una oportunidad a Batshuayi".

"Charly Musonda tiene un pequeño problema muscular en su ingle", por lo que el futbolista belga no estará disponible para jugar ante el Bournemouth. Su lesión, como menciona Conte, "no es de hoy, sino que lo arrastra desde antes del partido contra el Southampton". Del mismo modo, "David Luiz arrastra también una lesión desde hace tiempo. Aparte de esto, no existen otras lesiones preocupantes".

Futuro blue

Antonio Conte también habló acerca de las jóvenes promesas que están despuntando en la Academia del Chelsea: "Estos jugadores puede formar parte del equipo, ¿por qué no? Son el futuro del Chelsea. "Sterling es un gran jugador, Hudson-Odoi ganó el Mundial Sub20 y Ampadu jugó la última ronda contra el Everton" concretamente habló de estos tres prometedores futbolistas y respecto al último dijo que podría salir de inicio ante los cherries.

Por último, sería preguntado sobre la participación del jugador inglés de 17 años, Ethan Ampadu. "Cada día está trabajando muy bien con nosotros. Debo tener en cuenta a los jugadores jóvenes si estos merecen tener esta oportunidad", concluyó Conte.