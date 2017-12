Previa Bristol City - Manchester United: sin confiarse

Fuente: Manchester United

Uno, tercero; otro, segundo. Uno, en el Championship; otro, en la Premier. El Bristol City buscará dar la sorpresa en su campo y eliminar al todopoderoso Manchester United en los cuartos de final de la Carabao Cup. La campaña de ambos equipos, dentro de sus diferentes objetivos, está siendo fantástica y los dos quieren avanzar en la lucha por el título. En el caso de los locales, sería el primero de su historia en esta competición por los cinco que ya suman los Red Devils.

Sin concesiones

El Bristol City marcha tercero en el Championship, la segunda división inglesa, con 43 puntos, a cuatro del ascenso directo y con un margen de siete respecto a la séptima posición. La temporada puede ser calificada de excelente y más teniendo en cuenta como finalizó la anterior, decimoséptimo con una victoria de ventaja sobre el descenso. Los Robins, así conocidos popularmente, intentarán aprovechar el factor cancha con el aliento de su público y eliminar a todo un histórico del fútbol inglés. No sería el primer club de primera división que deja fuera en este torneo. El Watford en treintaidosavos (2-3), el Stoke City en dieciseisavos (2-0) y el Crystal Palace en octavos (4-1) fueron de víctimas de este conjunto del sur de Inglaterra.

Por su parte, el Manchester United también llega en muy buen momento de forma. Es el mejor equipo de la liga por detrás del City y, además, está clasificado para la siguiente ronda de la Champions League. No obstante, Ibrahimovic y compañía deberán mostrar su mejor versión para evitar cualquier tipo de susto. A diferencia del Bristol, el United solo ha jugado dos rondas y en ellas ha eliminado al Burton Albion (4-1) y al Swansea (0-2). Ahora, con la final cada vez más cerca, las ilusiones crecen entre los aficionados.

Fuente: Bristol City

Antecedentes

El histórico entre ambos clubes favorece al Manchester United, que ha vencido al Bristol City en 15 partidos, empatado en 10 y perdido en otros tantos. El primer enfrentamiento data del 21 de septiembre de 1901, cuando Bank Street acogió la victoria de los Red Devils por 1-0. Por otro lado, el último choque fue disputado el 23 de febrero de 1980, hace casi 38 años, y con resultado favorable al United por 4-0.

“Entrenadores jóvenes como yo se fijan en Mourinho”

Las palabras de Lee Johnson, técnico del Bristol City, han dejado indiferente a pocos lectores. El entrenador de los Robins confesó que se ha gastado 450 libras en una botella de vino, la preferida de José Mourinho, y espera que el entrenador portugués acepte tomársela con él a la vez que mantienen una pequeña charla. Además, el propietario del club de Bristol también ha añadido un poco de polémica en la previa: “No me gustaría trabajar con alguien con el carácter de Mourinho”.

“Ahora, el Championship tiene mejores equipos”

El técnico luso del United no quiso subestimar al Bristol City y advirtió en el día previo de la dificultad que supondrá doblegar a su rival. Esto tampoco llevará a Mourinho a plantar en el campo el once más titular, si bien no despejó la duda de si Mkhitaryan jugará o no. “Tengo un grupo con muchas ganas de demostrar lo buenos que son y es una oportunidad para los jugadores y el club de mejorar sus reputaciones”.

Fuente: Manchester United

Árbitro

El colegiado encargado de dirigir el encuentro será Mike Dean. Este mismo árbitro ya ha impartido justicia en un encuentro del United este curso, cuando los Red Devils vencieron en Old Trafford al Crystal Palace por 4-0. El Bristol City también conoce a este histórico referee inglés aunque la última vez que lo tuvieron como protagonista fue el 29 de agosto de 2015, con derrota por 1-2 ante el Burnley.

En los trece partidos que ha dirigido esta temporada, Dean ha mostrado 47 tarjetas amarillas y una roja.

Convocatorias

La enfermería está con altos índices de ocupación en el Bristol, lo que puede suponer un hándicap a la hora de construir el once inicial. Famara Diedhiou, Gary O'Neil, Jens Hegeler, Ivan Lucic continúan con molestias en las rodillas mientras que Callum O’Dowda (tobillo) y Eros Pisano (isquiotibiales) tampoco podrán entrar en la convocatoria.

Mejores noticias para el cuadro de Manchester. Michael Carrick y Antonio Valencia serán dudas hasta último momento mientras que Eric Bailly y Marouane Fellaini están totalmente descartados. Por su lado, se espera que Paul Pogba pueda disputar los 90 minutos por primera vez desde su lesión.

Posibles alineaciones