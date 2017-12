Sam Allardyce: ''Hemos luchado para ganar este partido''

El Everton mejora tras la incorporación de Allardyce. Foto: Getty Images.

El Everton consiguió una victoria más tras la llegada de Sam Allardyce ante el Swansea por 3-1. El equipo de Liverpool confirma su mejoría y se sitúa en la zona media de la tabla alejándose de los puestos de abajo de la clasificación. 13 puntos de los últimos 15 posibles le alaban en una racha formidable de victorias.

Tras la remontada ante el colista Swansea, Allardyce compareció ante los medios describiendo como un momento ''asombroso'' lo que está viviendo este Everton desde su llegada: ''Cualquiera ha visto que antes estuvimos por debajo de nuestro nivel. Fue un caso demasiado negativo para nosotros y cuando te vuelves negativo, el rival te aprieta más''.

''Fuimos merecedores de la victoria al hacer una gran segunda parte''

Ante el Swansea, el míster explicó que ''nos atraparon manteniendo el balón pero no lo mantuvimos con ningún efecto o tratando de avanzar. No arriesgamos y el contrario empezó anotando en contra nuestra, pero el equipo tuvo reacción tras el gol, cosa que no hicimos desde mi llegada aquí, y recuperarse de eso es algo muy difícil de hacer en la Premier League, cuando los equipos hacen el primer gol es muy raro que luego pierdan. Tras el penalti a favor nuestro, empezamos a dominar y eso les mató un poco al rival porque fue nada más acabar la primera mitad del partido'', así explicó el míster el desenlace del partido de sus chicos en la primera parte.

Después en la segunda parte hicieron los goles que valieron los tres puntos: ''Entonces cambiamos la forma de jugar. Jugando bien con Tom Davies y Siggy, y eso es lo que necesitábamos. Cambiamos el juego. Necesitábamos un poco de genialidad, de magia, una pieza brillante de un jugador de nuestra plantilla puede cambiar el partido cuando más lo necesita el equipo, y así fue''.

El míster confía plenamente en las posibilidades del equipo ante cualquier reto y hace balance de los últimos partidos del Everton en Premier League: ''Hemos hecho 11 goles en los últimos cinco partidos, lo que me dice que también somos capaces de hacer goles. Cuando la gente puede pensar que tenemos números negativos y somos un equipo defensivo, también tenemos cosas positivas. No somos tan negativos cuando nuestros números son mejores''.

''Hoy no hemos cedido en el partido, no nos hemos hundido y hemos estado concentrados. Hemos estado resueltos y decididos a volver al partido aunque no estuviéramos jugando bien e incluso empezamos perdiendo. Al final ganamos de manera cómoda, fuimos merecedores ganadores y jugamos mucho mejor en la segunda parte. No podía haber pedido más'', Allardyce se mostró orgulloso del partido de su equipo, que fue de menos a más y consiguieron tres puntos más que le sitúa en el noveno puesto de la tabla.