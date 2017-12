Guardiola, sobre el penalti: "Me gustó cómo nos sobrepusimos"

Guardiola celebra el pase a las semifinales de la Carabao Cup | FOTO: Manchester City

Pep Guardiola, ent​renador del Manchester City, compareció ante los medios al término del encuentro que el cuadro citizen disputó en el King Power Stadium, correspondiente a los cuartos de final de la Carabao Cup. El cuadro de Claude Puel plantó al primer clasificado de la Premier League pero finalmente los visitantes se clasificaron para la siguiente ronda tras vencer al Leicester en los penaltis. El ex técnico del FC Barcelona habló especialmente de los jóvenes tuvieron minutos durante el choque.

Partido para reivindicarse

La actuación de los futbolistas del filial no pasó desapercibida para el técnico del Manchester City: “Nuestros jóvenes jugaron muy bien”. Este destacó, especialmente, a “Brahim Díaz, Tosin Adarabioyo y Phil Foden". El técnico español dijo estar muy contento ya que estos "lo hicieron realmente bien”.

Sin embargo, tal y como dio a entender Guardiola en la rueda de prensa, esta no fue la única noticia positiva: “Hay mucho por lo que alegrarse: Bernardo jugó un partido asombroso, como Gündogan y Yaya. Todo el mundo estuvo muy bien". Es importante que los jugadores con menos oportunidades se reivindiquen en este tipo de encuentros. "Los jugadores de hoy no habían tenido muchos minutos últimamente y me han enseñado cosas muy, muy buenas. Y no es fácil hacerlo con tantos cambios”, dijo Pep.

La polémica

“Es la segunda vez que ganamos en los penaltis, ya lo hicimos contra el Wolverhampton, así es que llegar a semifinales es fantástico”, destacó el míster respecto al pase hacia las semifinales de la Carabao Cup.

Guardiola no quiso entrar en polémicas durante su comparecencia y zanjó el tema diciendo: “La televisión no miente, veremos en las repeticiones si fue penalti. Lo que más me gustó fue cómo nos sobrepusimos a esa situación. Es una buena señal para el futuro”.

“Nos gusta trabajar distintas situaciones, este tipo de cosas a veces pasan en el fútbol y no es fácil reaccionar porque ya estábamos cansados y tuvimos muchos jóvenes en la prórroga", dijo el ex del Bayern Münich. Este aprovechó también para resaltar la actuación de uno de sus futbolistas: "Danilo jugó de central, ¡no lo había hecho en la vida!”.

Tras conceder el colegiado la pena máxima, Guardiola dijo que "no hubo quejas durante el tiempo extra sobre los últimos minutos, y en su lugar, seguimos intentándolo una y otra vez, y en los penaltis también". El rival pasaba por una buena racha de resultados y cuenta con una ristra de jugadores importantes: "Sobreponerse a esas situaciones, y jugar como lo hicimos en la prórroga para intentar ganar el partido no es fácil porque Vardy y Mahrez estaban ahí, fue difícil”.

¿Tetracampeón?

Una vez en semifinales, el objetivo de los citizens será llegar a la final y alzarse con el título. Aun así, el técnico del Manchester City prefiere mostrarse cauto. “No sé qué va a pasar en la siguiente ronda ni a quién nos enfrentaremos. Tenemos que adaptarnos porque a falta de dos semanas puede haber lesionados o sancionados", fueron las palabras de Guardiola, que concluyó la rueda de prensa diciendo: "Veremos el nivel del equipo, cómo se comportan y veremos qué jugadores merecen jugar”.

Por último, cuando le preguntaron a Guardiola por la posibilidad de ganar cuatro trofeos esta temporada, este respondió: “Olvídalo. No va a pasar”.