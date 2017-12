Wenger: “Lo que es muy preocupante para mí es cuando comienzas a perder jugadores”

Wenger en sala de prensa | Fotografía: Arsenal

Importante victoria la conseguida por el Arsenal ante el West Ham en la Copa de la Liga para plantarse en semifinales de un torneo que el año pasado ya estaba despedido por estas fechas. El equipo de Wenger sigue optando a todo aunque, ciertamente, sus aspiraciones son muy dispares. El equipo londinense recibía a los dirigidos por David Moyes, que vienen en una línea ascendente tras la llegada del nuevo técnico. Aunque con dos onces muy renovados respecto a lo que se puede ver en partidos de Premier League, el encuentro no defraudó y tuvo varias acciones de peligro para uno y otro bando. Los Gunners, que dominaron y propusieron algo más que los Hummers, terminaron llevándose el encuentro y el pase a la siguiente ronda gracias a un tanto de Danny Welbeck.

"Por lo que me ha dicho Giroud, no es algo bueno"

Quedándose con “la calidad, el espíritu y el ritmo en la primera parte”, el entrenador francés hacía un análisis del encuentro: “En general, durante los noventa minutos, he visto mucha solidez defensiva. No hemos sido demasiado asediados atrás y no hemos estado en peligro. En la segunda parte perdimos algo el ritmo con el que jugamos en la primera y fuimos algo menos creativos”. Cataloga la noche de “positiva” aunque lamenta las lesiones de Giroud y Coquelin: “Por lo que me ha dicho Giroud, no es algo bueno. Tendremos que esperar, pero se puede perder todo este periodo de partidos. Se le hará un examen el jueves y luego tendremos un parte médico sobre sus isquiotibiales. Coquelin sí tiene opciones de jugar el viernes”.

En cuanto al maratón de encuentros que llega en este final de año, Wenger no cree que seguir en la Copa de la Liga sea un problema por la acumulación de partidos que supone: “Cuando miras nuestro calendario en enero y febrero, no puedes jugar con los mismos jugadores. Si cambiaré de partido de Premier a partido de Premier o en la Carabao Cup, no lo sé. Tengo que mirar los partidos y ver qué hago”. El hecho de que el conjunto del Emirates Stadium vaya a disputar diez encuentros en apenas 36 días es “algo muy exigente” en palabras de un técnico que está convencido de que “es un calendario difícil”. “Tenemos que sentarnos y analizar muy bien qué podemos hacer. Lo que es muy preocupante para mí es cuando comienzas a perder jugadores, como Giroud esta noche”, añadió.

Uno que bien puede sustituir al ariete francés es Danny Welbeck, que anotó otro tanto más esta temporada a pesar de volver a estar lastrado por las lesiones. Tildando de “positiva” su actuación sobre el terreno de juego, Wenger también recuerda que cuenta con “jugadores de ataque como Walcott o Alexis”. Otros que tuvieron su oportunidad al igual que el inglés en el partido copero fueron Rob Holding y Calum Chambers. De ellos, además de quedarse con su juventud, subraya la facilidad que tienen para sacar el balón jugado: “Es muy bueno tener esa calidad a esta edad. Cuando les das ese tipo de rival y cogen crédito, hacen que todo el mundo crea en ellos. Chambers está muy cómodo de central, es tranquilo con la pelota y la quiere, igual que Holding. Ambos lo han hecho muy bien”. Difícil tienen ambos jugar el próximo compromiso liguero frente al Liverpool del próximo viernes en el que puede ser el partido de la venganza tras el 4-0 de Anfield en la primera vuelta.