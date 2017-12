Howe: “Perdemos a Jermain y eso es un golpe muy duro”

Google Plus

Howe durante el encuentro | Fotografía: Bournemouth

La crudeza del fútbol se pudo ver reflejada en Stamford Bridge. A pesar de ser un partido copero, lo cierto es que todos los equipos desean ir pasando rondas hasta llegar a esa deseada final en la que todo puede pasar. Con esta idea en mente se presentaba el Bournemouth en casa de un Chelsea que, a pesar de contar con un once alternativo, era muy superior a unos Cherries que plantaron cara y de qué manera. A pesar de que los Blues se adelantaron en el marcador por medio de Williams, consiguieron la igualada al borde del tiempo reglamentario antes de sufrir la debacle definitiva. Apenas un minuto más tarde, una extraordinaria jugada de los londinenses acabó con Morata celebrando el tanto de la victoria y, por consiguiente, el pase a la siguiente ronda.

"Los últimos minutos de partido han sido amargos"

Con un sentimiento “desgarrador”, tal y como comentó en rueda de prensa, Eddie Howe lamenta no haber conseguido algo positivo: “Los jugadores lo han dado todo. No tuvimos el mejor comienzo y anotaron un buen gol, pero en la segunda mitad hemos tenido oleadas de ataques y conseguimos anotar. Los últimos minutos de partido han sido amargos. Creo que tenemos la experiencia suficiente como para saber este tipo de cosas, pero ha sucedido. Lo más positivo es que los jugadores han dominado el balón”. Lo cierto es que la imagen que dio el equipo del Vitality Stadium no fue nada mala ante uno de los candidatos a esta Carabao Cup.

Posiblemente, además de la derrota, la peor noticia haya sido la lesión de Defoe, del que su entrenador ha confirmado que tiene “un problema en los ligamentos de su tobillo” tras una fuerte entrada. “Fue una entrada desagradable. No la he vuelto a ver y tengo la sensación de que no es roja, pero sí amarilla. Perdemos a Jermain y eso es un golpe muy duro”, dijo. Otro que acabó aquejado fue Harry Arter, que tiene “un problema en su gemelo” al igual que otros compañeros que, según Howe, “han acabado doloridos”.

Si el once del Chelsea era alternativo, no muy diferente fue el planteamiento de un técnico que, además, probó a jugadores en otras posiciones. Teniendo en cuenta que tiene una plantilla “muy bien equilibrada”, el técnico inglés muestra confianza en los suyos: “Algunos jugadores han impresionado. Conocemos a este tipo de futbolistas y podemos confiar en ellos y en su rendimiento porque sabemos que lo de esta noche les levantará”. Uno de esos que varió su posición fue Jordon Ibe, que jugó más centrado. “Era algo arriesgado para nosotros, pero mostró su habilidad para encontrar los espacios y causar problemas”, comentó sobre el ex del Liverpool. La otra probatura fue la de Ryan Fraser, que desempeñó tareas de lateral izquierdo. Argumentando que el propio jugador ya le había indicado que había jugado en esa posición, Howe resalta su actuación. “Su actitud fue muy buena y estuvo sobresaliente esta noche”, sentenció.

Tras este revés y después de sumar su tercera derrota consecutiva tras caer previamente ante Manchester United y Liverpool, el Bournemouth se centra ya en su partido frente al Manchester City del próximo sábado en el que será el primero de los tres encuentros a los que tendrá que hacer frente en menos de una semana. West Ham y Everton, ambos en el Vitality Stadium, serán los rivales.