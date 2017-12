Swansea despide a Paul Clement

Tras varias semanas de repletas de especulaciones, el Swansea City decidió destituir al entrenador inglés Paul Clament, quien había llegado al conjunto galés en el mes de enero para conseguir unos meses más tarde la permanencia en la Premier League.

Sin embargo, los resultados en esta segunda parte del año no han sido lo mejores y tras cosechar solamente 12 puntos en 18 jornadas disputadas, que dejan a los Swans en la última posición, y llevaron a que el presidente de la institución Huw Jenkins tomara la decisión de terminar el contrato de Clement.

"Cambiar al director, especialmente a la mitad de la temporada, es lo último que queríamos hacer como club. Tuvimos tres directores diferentes la temporada pasada y, como resultado, todos queríamos darle a Paul el mayor tiempo posible para cambiar las cosas. Pero sentimos que no podíamos dejarlo más y necesitábamos hacer un cambio", señaló Jenkins.

A pocas horas de la salida de Clement comenzaron a surgir posibles nombres para ocupar el lugar en el banquillo. Según SkySports, el conjunto galés tendría en carpeta a Frank de Boer (ex entrenador de Crystal Palace) y a Ronald Koeman -despedido hace pocas semanas por Everton-, aunque este último no estaría interesado en el trabajo.

We can confirm that the club has tonight parted company with head coach Paul Clement.



Full statement https://t.co/1VbiF9jeNt pic.twitter.com/JLFJSjKGx7