Klopp: “Si Oxlade-Chamberlain hubiera llegado en pretemporada, todo hubiera sido diferente”

Uno de los grandes partidos de la jornada 19 de Premier League es el duelo entre el Arsenal y el Liverpool. Tanto por el pasado, teniendo en cuenta aquel 4-0 de Anfield en la primera vuelta, como por el presente y por lo que puedan llegar a hacer en el futuro, ambos equipos son rivales directos. Separados por un punto en la clasificación liguera, los Reds ocupan la última plaza de UEFA Champions League, posición que llevan añorando los Gunners desde la pasada temporada, cuando tuvieron que conformarse con la UEFA Europa League. Como no podía ser de otra manera, los focos también están centrados en Oxlade-Chamberlain, el jugador inglés que partió de Londres a Liverpool tras haber comenzado la temporada en el Emirates Stadium. Visitará, por tanto, el que fue su estadio y lo hará, además, en uno de los mejores momentos de forma.

Al menos, eso es lo que opina su entrenador, un Jürgen Klopp que está convencido que, de haberse producido esta transferencia durante la pretemporada, el nivel de OX hubiera sido similar o mejor al de Salah, otro de los fichajes estivales: “Salah llegó en pretemporada, esa es la gran diferencia. Si Alex hubiera llegado en pretemporada, todo hubiera sido diferente. Tuvo que adaptarse en un momento más ocupado y no tuve tiempo de hablar mucho con él porque ya estás en medio de la temporada. Salah llegó y todo salió fácil, porque simplemente sucedió. Fuimos a diferentes campos, todos los compañeros estuvieron juntos y eso ayuda a la adaptación. No hay una gran diferencia entre OX y Mohamed, incluso creo que Oxlade hubiera necesitado menos tiempo que Mohamed”.

Catalogando su llegada de “gran fichaje”, cree que, precisamente esto, le puso bajo presión desde el primer momento: “Sé cómo funciona esto si se trata de un gran fichaje. Todo el mundo espera que des lo mejor de inmediato en el terreno de juego y hay que actuar rápidamente, pero es difícil. No puedes jugar, porque no conoces a tus compañeros de equipo. Si es cierto que conocía algunos del equipo nacional, pero no es igual. Desde el primer día me sentí feliz de contar con él y de su actitud y cada vez es más un jugador del Liverpool”. Destaca, además, su buen hacer en el partido ante el Bournemouth, en el que fue elegido como el mejor jugador: “Se pudo ver el otro día ante el Bournemouth. No hubo un segundo en el que se pensara que estaba algo cansado. Está muy bien. Hemos tenido la suerte de que esté en todos los entrenamientos, así que está en forma”.

"Creo que aún puede mejorar en estar involucrado en situaciones de gol, porque tiene la habilidad innata"

Finalizando con el tema del centrocampista inglés, Klopp está convencido de que puede mejorar y apunta directamente a su finalización: “Creo que aún puede mejorar en estar involucrado en situaciones de gol, porque tiene la habilidad innata. Es increíble”. Se muestra seguro de que su paso por el Arsenal y el hecho de estar rodeado de jugadores como Özil o Alexis perjudicaron su llegada al área contraria: “Creo que en el pasado no se lo han pedido demasiado. En el Arsenal tenía dos jugadores decisivos como Alexis Sánchez y Mesut Özil, lo que significa que no estás involucrado, pero aquí hay mucha más presión sobre sus hombros. Si está en el terreno de juego, tiene que involucrarse en las acciones de gol”.

Cambiando radicalmente de tema, el entrenador alemán fue cuestionado por el buen hacer de los Reds en tareas defensivas durante los últimos encuentros. Convencido de que “no se ha producido ningún cambio”, alude al aprendizaje constante de toda su plantilla para tener mejores conocimientos defensivos: “No ha sido realmente ningún cambio. Los chicos tenían que ser más conscientes de las diferentes situaciones, y no solo los defensores. Tenemos que ser más responsables en diferentes momentos para evitar pases o acciones similares”. Sin abandonar su corte ofensivo, el ex del Borussia Dortmund ya avisa que por atacar no hay que olvidar defender: “Somos un equipo muy orientado a las acciones ofensivas, pero eso no significa que haya que dejar espacios. A todos les ha ido bien en diferentes sistemas, lo que realmente me gusta porque es una de las mejoras más grandes”.

"Es el Arsenal y tienen un gran grupo, con mucho talento y pueden crearnos muchas oportunidades"

Con una buena dosis defensiva, el Liverpool intentará sacar algo de un encuentro que Klopp califica de “diferente” el próximo viernes en el Emirates Stadium: “Tenemos que estar preparados para un desafío diferente el viernes. Es el Arsenal y tienen un gran grupo, con mucho talento y pueden crearnos muchas oportunidades. Tenemos que estar acertados, pero todos los jugadores tienen que hacerlo bien en cada faceta del juego”. Esperando una nueva victoria para abrir brecha con un rival directo, el conjunto del alemán se presentará en un estadio que apenas ha visto perder a su equipo en una ocasión el presente curso, fue frente al Manchester United en un encuentro en el que David De Gea fue el mejor de los Red Devils.