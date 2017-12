Conte: ''Es muy importante para nosotros llegar a las semifinales''

Conte y su equipo pasan a la siguiente ronda. Foto: Chelsea.

El Chelsea ha pasado a las semifinales de la Carabao Cup al ganar por 2-1 al Bournemouth gracias a los goles de William y de Morata en el minuto de descuento. Los blues celebraron el pase con jugadores menos habituales como Caballero, Ampadu, Rudiger o Drinkwater; pero con una gran calidad para superar a un rival que también juega la Premier League.

Tras el partido, el míster Antonio Conte declaró: "Lo más importante es que estemos en semifinales. La temporada pasada fuimos eliminados en la cuarta ronda por el West Ham. Esta temporada debemos estar contentos con este logro y alcanzar las semifinales de una de las dos copas de Inglaterra. Es genial para nosotros, especialmente porque llegamos a las semifinales con muchas rotaciones".

"Queremos llegar a Wembley y ganar este torneo"

Sobre las continuas rotaciones que el míster hace en este torneo, dijo: "Desde el primer partido contra el Nottingham Forest hice muchas rotaciones, y por esta razón estoy muy feliz. Recibí buenas respuestas de mis jugadores. En esta copa mostraron que son buenos profesionales". Conte agradece a los jugadores menos habituales que aprovechen los escasos minutos que les da durante esta temporada y a la vez aprovecha para dar descanso a los que más juegan: "Espero que este partido también mejore la condición física, especialmente de los jugadores que tuvieron lesiones, y aquellos que no están jugando con regularidad".

Sobre alcanzar las semifinales, el italiano se mostró contento y satisfecho con el buen hacer de sus chicos: "Llegar a las semifinales es un logro notable para nosotros. Queremos llegar a Wembley y ganar la final, pero sabemos que los otros equipos quieren lo mismo".

El gol de Morata en el minuto 91 deshizo el empate un minuto después de que el Bournemouth anotara. Para él fue un gran alivio: "Jugar 30 minutos más hubiera sido muy peligroso. Tuvimos una gran reacción. No es fácil conceder un gol en el último minuto del partido. Cuando tienes reacción significa que tienes jugadores con gran carácter y corazón".

Morata jugó al ver que no puede jugar el próximo partido por acumulación de tarjetas, baja bastante sensible para el Chelsea: "No vi esta tarjeta amarilla. Es una gran pérdida para nosotros porque tenemos que jugar contra un rival difícil como el Everton. Es una pena pero tenemos que aceptarlo".

Sobre la actuación de una de sus promesas como Ampadu, el míster le elogió: "Después de un minuto y 40 segundos, el árbitro decidió mostrarle tarjeta amarilla a un jugador con 17 años teniendo 93 minutos por delante. Eso no es fácil, pero mostró personalidad y madurez. He hablado sobre este jugador de manera entusiasta. A pesar de su corta edad, muestra una gran madurez. No me gusta hacerle regalos a nadie, pero si lo merece, jugará. Merecía jugar esta noche y también contra el Everton. Ahora él tiene que mantener la calma. Este jugador es muy humilde, tiene un gran futuro si continúa de esta manera".

Sobre William, que abrió el marcador habló que está muy bien en su tercer partido consecutivo como titular: "Durante 60 minutos, William y Pedro nos dieron mucha calidad, hicieron carreras fantástica".

Por último, quiso declarar sobre la victoria sorpresa del Bristol City ante un grande como el Manchester United: "No es fácil jugar en Inglaterra, no sólo en la liga, sino también en la FA Cup y en la Carabao Cup. Debemos prestar gran atención en cada partido. Uno no sabe lo que sucederá antes del encuentro. El resultado es una sorpresa, pero en Inglaterra es muy difícil jugar contra todos los equipos".