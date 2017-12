Previa Manchester City-Bournemouth: Otro capítulo para sumar en el libro de los triunfos

Aguero anota ante el Bournemouth en agosto. Foto: twitter.com/ManCity

La primera rueda de la Premier League esta cerca de llegar a su fin. Pero, hay un equipo que no quiere que se termine. Ese equipo imparable que rompe absolutamente todos los récords que se le ponen en el camino. Ese, es el Manchester City de Pep Guardiala que, a pesar de no tener las estrellas que necesitaba, terminó haciendo una campaña regular la temporada anterior pero, con las figuras exactas que necesitaba, pudo llevar al City hacía lo más alto del fútbol inglés.

Su próximo objetivo será Bournemouth, que deberá enfrentarlo este sábado en lo que será la jornada número 18 de la Premier League. Un conjunto que es dirigido por Ededie Howe, que está en la cuerda floja, por lo irregular que se encuentran en esta temporada ya que, solamente, consiguió cuatro triunfos en lo que va del torneo, con diez derrotas.

Los “cherries”, además, vienen de quedar eliminados de la Carabao Cup luego de perder 2-1 ante el Chelsea entre semana. Mientras que, por la liga, viene de caer derrotado duramente en su estadio por 4-0 frente a Liverpool. El City será el tercer equipo importante que enfrentará el Bournemouth en menos de una semana. También, los de Howe están complicados en la zona roja, ya que están a un punto del Newcastle que es el último equipo que hoy estaría perdiendo la categoría.

Otra realidad muy distinta es la que está pasando el Manchester City. Un sueño lo que está viviendo el equipo de Guardiola. Líder con 52 unidades, a once del segundo que es su rival de toda la vida, el Manchester United, con una racha de 16 partidos ganados en forma consecutiva, con 17 triunfos y un solo empate. Impresionantes números para el equipo de Guardiola.

Por eso, el City irá en busca de su triunfo número 17 de forma consecutiva. Se querrá encontrar un que será quién los detenga, quién podrá descontarle puntos o, aunque sea, ganarle un partido para terminar con su invicto. Esta oportunidad, el que tenga la chance de ponerle un freno es este Bournemouth que genera más dudas que certezas. Pero esto es fútbol, un deporte en el que todo puede pasar.

Por la décimo séptima.

El Manchester City es una máquina de ganar. Nada más en Champions League, el FK Shajtar Donetsk, fue el único que pudo frenar a este equipo cuando le ganó 2-1 en Ucrania. Por la Carabao Cup, entre semana, el Leicester pudo conseguir una igualdad y que la clasificación se definiera en el punto de penalti, aunque el equipo ciudadano es el que paso a la semifinal y enfrentará al Bristol City. Por el lado de la Premier League, en la jornada anterior, logró ganarle con contundencia al Tottenham 4-1.

Con respecto a ese último partido de la liga local, se espera que Pep no haga ninguna variante en cuanto a los once jugadores que salieron al campo de juego ya que el encuentro ante los “foxes”, el equipo que dispuso el ex entrenador del Barcelona, fue con futbolistas que habitualmente no conforman parte de los habituales futbolistas que juegan por Premier League.

Benjamin Mendy y John Stone son los únicos jugadores que se encuentran fuera del campo por lesión. Mientras que, David Silva, está fuera de las canchas por un problema personal grave como ya ha dicho su entrenador.

Necesitado de un triunfo

Por el lado del Bournemouth, pasa un momento más que delicado. El último partido que ganó fue ante el Huddersfield hace seis jornadas atrás. Desde ahí, acumula tres empates y tres derrotas. Más, una última caída en la Carabao Cup contra el Chelsea de Antonio Conte con un gol sobre el final de Álvaro Morata, mientras que en la Premier League, el último partido lo perdió 4-0 ante el Liverpool.

Esos dos encuentros, precisamente, no solamente quedaron las derrotas, sino que, también, muchos jugadores lesionados que tendrán períodos de recuperación que harán que se pierdan varios partidos además de lo importante que son para Howe, lo necesarios en un momento tan delicado para el Bournemouth con la urgencia de volver a sumar de a tres si no quiere caer en la zona de descenso.

Cuando los “cherries” tuvieron que recibir a los dirigidos por Klopp en su casa, dos modificaciones que tuvo que hacer el entrenador local fueron por lesión. Primero fue King, con una lesión en el tendón de la corva, luego Danields con un problema en el aductor, no pudieron estar presentes en la caída frente a los “blues”, pero se espera que estén recuperados para este partido.

Por el lado de Brad Smith, con una dolencia en la cadera, Adam Federici y Tyrone Mings con problemas en la parte posterior de la pierna, son todos jugadores descartados para este duelo. Sumando la baja más sensible para Howe, Jermain Defoe, debido a un daño en sus ligamentos del tobillo, tampoco estará ante el City. Harry Arter, con una lseión en la pantorrilla, es duda.

Pero, Callum Wilson, podrá estar disponible y podría ser el reemplazante del delantero ex Sunderland. Además, otra modificación podría ser el ingreso del defensor Cook por Francis en la zaga central, mientras que por el lesionado King, podría ocupar su lugar Gosling y formar una línea de cuatro defensores, cinco volantes y un solo punta.

Historial

Manchester City y Bournemouth jugaron un total de once partidos entre Premier League, Championship y la Copa de la Liga, en donde en nueve oportunidades ganó el equipo ciudadano y dos fueron empates, los “cherries” no ganaron ningún partido hasta el momento. Será el sexto partido que se juegue en la máxima categoría del fútbol inglés, que cuenta con 5 triunfos para el City.

El primer partido entre estos equipos fue en el año 1987, en el mes de febrero donde Bournemouth fue local, el encuentro lo ganó el visitante por dos tantos contra cero. Mientras que, el último partido jugado entre estos dos equipos, fue en agosto de esta temporada donde el City ganó por dos tantos contra uno, también el equipo de Howe fue el local. El Manchester City fue local, por última vez, en septiembre de 2016, y los ciudadanos golearon por 4-0.

La mayor victoria en casa del Manchester City fue por la Premier League 2016/2017 cuando derrotó al Bournemouth 5-1. Mientras que, en el estadio de los “cherries”, los ciudadanos consiguieron el mayor triunfo que fue por 4-0.

El actual jugador del City, Raheem Sterling, ha anotado en sus cuatro apariciones en PL ante el Bournemouth, anotando seis goles, incluyendo un hat-trick en octubre de 2015 y un ganador de último minuto en el partido de esta temporada.

Árbitro:

El encargado de impartir justicia será Mike Jones que estará acompañado por sus asistentes en las líneas Ian Hussin, Derek Eaton, y, por el lado de Mike Dean, que viene de dirigir Bristol City contra Manchester United, será el cuarto árbitro.

Posibles formaciones: