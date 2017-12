Allardyce: "Debemos tomar más riesgos"

Sam Allardyce. Foto: Premier League.

El Everton recibirá este sábado al actual campeón de la Premier League, el Chelsea, en un partido que Sam Allardyce ha afirmado que es el "encuentro más complicado" desde que llegó al banquillo de los toffees. El equipo dirigido por Conte se encuentra en la tercera posición y viene de conseguir la clasificación para las semifinales de la EFL Cup tras vencer al Bournemouth.

Desde la llegada de 'Big Sam' a Goodison Park, el rendimiento del Everton ha mejorado y el técnico inglés aún no conoce la derrota, haciendo que el equipo se aleje del descenso y se coloque en la novena posición. El técnico del Everton ha comentado que cuando el equipo atravesaba un mal momento, los jugadores no se atrevían a "correr demasiados riesgos", lo que provocó un estilo de fútbol bastante pobre. Allardyce ha afirmado que ahora los jugadores deben comenzar a "tomar más riesgos" de forma controlada para que todos los jugadores puedan mostrar su mejor nivel. "Hemos conseguido una gran cantidad de puntos que nos han colocado en una buena posición en la tabla pero aún no es suficiente como para sentirnos cómodos. Los jugadores no deben desconcentrarse y tenemos que mantener este nivel y conseguir los máximos puntos posibles", comentó el técnico inglés.

El Chelsea, un equipo peligroso

En cuanto al rival de esta jornada, Sam Allardyce ha afirmado que es un equipo con grandes amenazas y que cuenta con estrellas como Harzard, Pedro o William. El técnico del Everton ha comentado que deben tener cuidado con los "intercambios y rotaciones" y ser capaces de mover bien el balón para crear problemas a su defensa. "Están en un gran momento de forma y vienen de conseguir buenos resultados, tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos si queremos conseguir un buen resultado.