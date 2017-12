Previa Leicester - Manchester United: para recuperar el orgullo

United y Leicester quieren volver al triunfo | Foto: Premier League

Hay maneras de quedar fuera de una copa, como ocurrió con el Leicester City, que si bien guardó gran parte del partido a varios jugadores importantes que luego utilizó, logró llevar al tiempo extra ni más ni menos que al Manchester City.

Es cierto que no era el objetivo primordial, no era un torneo que le quitaba el sueño a José Mourinho, los jugadores o los fanáticos, pero la forma en la que Manchester United cayó eliminado de la EFL Cup fue realmente penosa. No sólo por el juego, ya que los 'Red Devils' han caído en una meseta futbolística de la cual les cuesta salir hace varios partidos, sino también por lo bajo de los rendimientos de algunos jugadores, que no cuentan con tantos minutos en las competencias más importantes, como la Premier League o la UEFA Champions League, pero en vez de aprovechar estos partidos para mostrarse e impresionar al entrenador, tuvieron una mala actuación.

Henrikh Mkhitaryan se ha abierto sólo la puerta de salida del United con los bajos rendimientos durante esta temporada, mientras que Sergio Romero tampoco impresionó y ahora podría llegar al Mundial de Rusia 2018 con una inactividad que ha encendido las alarmas en el cuerpo técnico de Argentina.

Para poder reponerse lo más pronto posible, Manchester United tendrá que enfrentar al Leicester City en busca de acortar al menos un poco la brecha que lo separa con el Manchester City.

Una semana de Manchester

Luego de enfrentar al equipo de Pep Guardiola por la EFL Cup, en el cual llegaron a tiempo extra, pero Claude Puel no apeló a sus mejores jugadores. Jamie Vardy, Demarai Gray y Riyad Mahrez ingresaron desde el banco por lo que han tenido tiempo suficiente para recuperar su estado físico y estar aptos para enfrentar al Manchester United.

Puel apelaría por un 4-4-1-1 que busque contragolpear a un equipo de José Mourinho que querrá ser el protagonista para borrar rápidamente lo que ocurrió el miércoles. El Leicester suele apostar por los balones largos hacia las bandas, haciéndose un equipo ancho, algo que ya se ha visto en otros partidos que incómoda al United.

Una bestia herida

Sin duda alguna que lo que ocurrió en Bristol ha marcado el fin de algunas etapas en Manchester United, como es el caso de Matteo Darmian, a quien Mourinho no dudaría en sacar del equipo para colocar a Ashley Young en ese sector y que Luke Shaw o Daley Blind reemplacen al inglés.

Tras la eliminación, Mourinho analiza el futuro de varios jugadores | Foto: ManUtd

Paul Pogba podrá regresar a su lugar en el once titular luego de cumplir las tres fechas de suspensión por la expulsión ante Arsenal. Juan Mata recuperaría su lugar, al igual que Jesse Lingard, mientras que Marcus Rashford y Anthony Martial lucharán por el lugar de extremo izquierdo. Romelu Lukaku se perfila como el delantero en lugar de Zlatan Ibrahimovic.

De esta forma, Mourinho completaría su esquema táctico de 4-2-3-1, atacando por los extremos. Lo que podría explotar el Manchester United es que Leicester prefiere resguardarse antes que tomar el protagonismo, algo que se le hace cómodo a los de Old Trafford que gustan de poder controlar el balón en el campo rival.

Historial

125 veces se han enfrentado estos dos equipos, con 64 victorias para el Manchester United, mientras que 33 fueron triunfos para el Leicester City. 28 encuentros finalizaron en empates.

El último encuentro fue 2-0 a favor del Manchester United, con goles de Marcus Rashford y Marouane Fellaini, en Old Trafford, mientras que en el King Power Stadium también fue victoria para los de Mourinho pero por 3-0, gracias a los tantos de Henrikh Mkhitaryan, Zlatan Ibrahimovic y Juan Mata.

La palabra de los entrenadores

Claude Puel elogió a su próximo rival, admitiendo que "confío en que podamos dar lo mejor contra este equipo, es un desafío fantástico. Sabemos que tienen grandes jugadores y mucha calidad en el campo de juego".

Por su parte, José Mourinho alentó a los aficionados del Leicester a confiar en su equipo: "Ellos lo están haciendo bien, están en una buena posición, sin dramas. Pueden luchar por un lugar en la Europa League".

Árbitro

Jonathan Moss será la autoridad máxima dentro del campo de juego, con Eddie Smart y Andy Halliday como asistentes. Roger East estará como cuarto árbitro.

Posibles alineaciones