Klopp: "No podemos esperar marcar en todas las ocasiones que tengamos"

Klopp durante el partido en Londres. | Imagen: www.liverpoolfc.com

El Liverpool perdió una ventaja de dos goles en Londres para tener que remontar en la segunda parte. Los de Klopp recuperaron un punto de un partido que se volvió loco en el segundo tiempo.

El técnico alemán pasó por rueda de prensa para analizar lo que ha ocurrido en el Emirates: “Ambos equipos jugaron con la presión apropiada, lo que hace que los pases sean algo más difíciles. Creo que fuimos mejores, les pusimos bajo presión y no pudieron jugar de la manera que les gusta”.

Pero perder esa ventaja de 0-2 que desperdiciaron fue un jarro de agua fría sobre el equipo: “Estábamos 2-0 y antes de que marcaran pudimos marcar dos, tres o cuatro goles más, pero no lo hicimos y tienes que intentarlo y aceptar que no pasa. Les dimos claramente la oportunidad, no es un secreto. Pudimos lidiar con los centros mucho mejor en el primer tanto, y después hacen un tiro lejano y si, Simon podría haber hecho la parada en ese momento”, comentó el entrenador.

El tercer gol, el de Özil, llegó en unos minutos de oleada del equipo local: “En ese necesitamos estar más enfadados con nosotros mismos, no decepcionados, tristes o inseguros. Pero entonces pudimos volver al partido con el tercer gol. Era lo mínimo que merecíamos hoy”, dijo Klopp.

Una de las situaciones de las que se quejó el entrenador del Liverpool de su equipo es de la dificultad para crear ocasiones en un partido parejo: “Se debe a la intensidad del choque. Normalmente, en el Emirates puedes esperar sacar un punto y estaría bien. Pero tras este partido, tendrás que darme unos minutos para verlo. Creo que tres goles aquí deberían ser suficientes. Sé que normalmente necesitamos cuatro pero no depende de la defensa, tuvimos tres situaciones y dos antes de que marcaran en su área”.

La defensa del Liverpool, aunque no estuvo mal durante los noventa minutos, tuvo tres fallos puntuales que les costaron los puntos: “Hemos defendido la mayor parte del tiempo bastante bien. No tomamos ningún riesgo al crear nuestras ocasiones. No les dimos espacio y cuando pasó, no es fácil corregir. Tenemos que aprender y hacerlo mejor”, declaró.

Pese a todo lo sucedido, Klopp se ha quedado con una buena imagen de sus jugadores: “La actuación fue buena, vienes a medirte con un equipo con fantásticos jugadores en un buen momento y les tuvimos para cerrar el partido. No puedes esperar que marquemos todas las ocasiones que tenemos pero podríamos haber marcado alguna más”.

En dos de los tres goles, parece que Simon Mignolet pudo hacer algo más. El técnico ha comentado el partido del belga, especialmente su actuación ante el disparo de Xhaka: “¿Qué queréis que diga? Juzgamos mal las acciones más a menudo que un portero profesional y le sorprendieron en ese momento. No tenemos que hacer esto más grande de lo que es, es un gol como los otros dos”.

Sin embargo, el entrenador del Liverpool siguió comentando que merecieron la victoria en el partido del Emirates Stadium: “Debimos haber ganado. Así la gente no empezaría a hablar otra vez sobre la defensa. Hoy cometimos errores individuales pero desafortunadamente tres fallos le dieron al Arsenal la ocasión de volver al partido. Mi trabajo es pensar en la actuación y fue para ganar”.

Según Jürgen Klopp, los Reds se pusieron en una situación de dominio que no supieron aprovechar, como les ocurre en los demás empates que han logrado esta campaña: “La consistencia es lo más importante. En nuestros partidos es muy buena. El empate es quedarse a medio camino. Siempre somos mejores, lo que no está bien y es la verdad. Seguiremos, pero es decepcionante y estoy enfadado. Tenemos que quedarnos con las cosas buenas y trabajar”.