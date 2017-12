Mauricio Pochettino: ''Es un partido muy importante para nosotros''

Google Plus

El Tottenham no descansa y ya se prepara para un nuevo choque en la Premier League. Tras la contundente derrota ante el Manchester City por 4-1, los londinenses quieren olvidarse de ese partido con una victoria que supondría no descolgarse de los puestos europeos, situación que a día de hoy están fuera. Pero no lo tendrán fácil, pues se enfrentarán a la auténtica sorpresa de esta temporada, el Burnley de Sean Dyche, que está cosechando números de equipo grande. En la clasificación, el Burnley está sexto justo por encima del Tottenham, que quiere arrebatarle el puesto y escalar algunas posiciones más.

''El Burnley es un equipo muy duro''

Ante de este encuentro, el entrenador del Tottenham habló del partido de sus chicos del próximo sábado: ''Es un partido muy importante para nosotros y para ellos. Para nosotros lo es porque se trata de seguir adelante e intentar ganar. Estamos listos'', así de motivado se mostró el míster argentino de cara al encuentro, que intentará por todos los medios acabar con la racha de cinco partidos sin ganar fuera de casa, obteniendo sólo un punto.

El ganar este partido serviría de acicate para olvidar la imagen mostrada en la jornada anterior contra el Manchester City: ''Los jugadores están decepcionados con la derrota ante el City, pero después de entrenar y charlar, han cambiado esa energía y tratan de seguir adelante. El equipo está listo para competir, listo para ir a Burnley y tratar de ganar nuevamente. Ha sido una buena semana para trabajar y actualizar algunos conceptos y, nuevamente, para estar todos juntos, para tratar de evaluar, analizar e intentar mejorar''.

Sobre su próximo rival, Pochettino elogió el trabajo colectivo: ''El Burnley está teniendo una temporada fantástica, un gran trabajo. Están en muy buena posición y será difícil. Ellos tienen una buena mentalidad con mucha energía, es un equipo muy duro, y para nosotros, después de la derrota ante el City, es un buen lugar para ir y tratar de ganar para estar en nuestro mejor momento y tratar de cambiar ese sentimiento''.

Pochettino confirmó la mejoría de jugadores que estaban lesionados o tenían molestias como Toby Alderweireld y Victor Wanyama: ''Lo están haciendo bien. Víctor comenzó a compartir algunas sesiones de entrenamiento con el grupo esta semana. Esperemos que esté disponible lo antes posible. Ha sido duro para él, pero así es el fútbol y sucede estas cosas. Ellos necesitan estar fuertes''.

El míster argentino tuvo esas palabras en la rueda de prensa antes de jugar como visitante por segunda jornada consecutiva en Premier League haciéndolo en el estadio Turf Moor. El encuentro será disputado el sábado a las 18.30 horas.