Previa Everton - Chelsea: partido de altura

Chelsea - Everton / 13:30h

Partidazo. El Everton llega a este encuentro en una dinámica positiva de resultados y es que hace ya seis partidos que los toffees no conocen la derrota. Por otro lado, el Chelsea sigue tercero aunque lejos del líder Manchester City que se encuentra a 14 puntos. Sin embargo, los de Antonio Conte querrán sumar los tres puntos para seguir compitiéndole la segunda plaza al Manchester United.

Un mes con Allardyce

Hace ya poco menos de un mes que Sam Allardyce llegó al banquillo del Everton. Desde entonces los toffees no se acuerdan de lo que es perder. El equipo empezó la temporada con muchas dudas y con el descenso a la vuelta de la esquina. Pero llegó Allardyce y todo cambió. El Everton suma cinco victorias y un empate en los últimos seis partidos. No pierde desde la clara derrota ante el Southampton a finales de noviembre.

Una de las claves de la recuperación del equipo es la solidez defensiva. Con Ronald Koeman el equipo pecaba de ser demasiado frágil en defensa y en contadas ocasiones había conseguido dejar la portería cero. Pues bien, con Allardyce ya van cuatro partidos en los que no se encaja ningún gol. Esta era una de las prioridades del ex entrenador del Crystal Palace y lo ha conseguido. El Everton ya no es ése equipo vulnerable de la primera fase de la temporada y cada vez es más sólido.

Otra de las claves es el estado de forma de hombres como Wayne Rooney o Calvert-Lewin. El ex del United ha marcado 6 goles en los 5 partidos que lleva Allardyce en el banquillo. En Goodison Park vuelven a disfrutar de las actuaciones de su gran ídolo. El joven Calvert-Lewin se ha ganado a pulso la confianza del nuevo técnico y partido tras partido da la sensación de ir creciendo.

Rooney ha recuperado su mejor versión. Foto: Getty Images.

Morata, sancionado

El Chelsea visitará Goodison Park después de clasificarse a las semifinales de la Carabao Cup tras la victoria per 2-1 ante el Bournemouth. Los blues querrán sumar su tercer triunfo consecutivo para meter presión al Manchester United, que es segundo, y recortar distancias con el City de Pep Guardiola.

Álvaro Morata fue sancionado con un partido por dedicarle el gol de la victoria a su mujer embarazada. Antonio Conte no podrá contar con el delantero español. Veremos qué alineación presenta el técnico italiano y si opta por dar entrada al belga Batshuayi o le da la titularidad a Pedro y situa a Eden Hazard como delantero centro con libertad de movimientos.

El Chelsea ya está en semifinales de la Carabao Cup. Foto: Getty Images.

Antecedentes

El partido de este sábado será el encuentro número 179 entre estos dos equipos. El balance es de 54 victorias para el Everton, 72 victorias para el Chelsea y 53 empates.

Los blues han ganado sus últimos cuatro partidos ante el Everton. Sin embargo, los locales han ganado los últimos cuatro partidos en Goodison Park. Los visitantes han vencido en 8 de los últimos 10 encuentros.

El Everton ha aconseguido como mínimo 2 goles en sus últimos cinco partidos en casa. De la misma forma, el Chelsea a marcado como mínimo 2 goles en sus últimos cuatro encuentros en Stamford Bridge.

Los de Conte son el cuarto equipo más goleador y su máximo realizador es el español Álvaro Morata con 12 tantos. Wayne Rooney está en la cuarta posición en la tabla de goleadores de la Premier League con 10 goles.

Posibles alineaciones

En el cuadro local son baja por lesión: Seamus Coleman, Funes Mori y Leighton Baines. Ross Barkley y Bolasie son duda. El resto de la plantilla está disponible.

En el cuadro visitante son baja: David Luiz y Musonda. Alvaro Morata no podrá jugar por sanción.