Benítez: "Estoy preocupado por la mala racha, pero cuando ganemos la confianza volverá"

Rafa Benítez no pierde la confianza en su Newcastle. Foto: Premier League.

El Newcastle atraviesa una mala racha de resultados y de rendimiento futbolístico. Sin embargo, y a pesar de las cuatro derrotas consecutivas y de solo conseguir un solo punto de los últimos 27 en juego, el entrenador Rafa Benítez siente que una victoria en su visita al London Stadium ante West Ham podría devolverle la confianza a los Magpies.

"Estoy tan decepcionado como cualquiera de los aficionados"

"Estoy preocupado por la mala racha, pero estoy seguro de que tan pronto como ganemos un juego, la confianza volverá y comenzaremos a hacerlo tan bien como lo estábamos haciéndolo al principio. Estoy tan decepcionado como cualquiera de los aficionados, porque sabemos que estábamos bien y que tenemos que volver a esos buenos momentos", señaló el técnico español.

Su rival de turno llega con la confianza en alza bajo el mando de David Moyes, logrando salir de las últimas posiciones superando al propio Newcastle y sumando siete de los últimos nueve puntos en juego.

Benítez enfrentó a Moyes en los clásicos de Merseyside | Foto: Reuters.

"Hemos estado hablando de que los entrenadores cambian, pero para ser justos [West Ham] tienen algunos jugadores muy buenos. Tal vez fue confianza, o lo que sea, pero están reaccionando, lo están haciendo bien, y tenemos que asegurarnos de que tengan un juego difícil", añadió Benítez.

"Todo puede pasar en la Premier League, y tenemos confianza en que podemos vencerlos. Si podemos, estaremos más arriba en la tabla y tendremos más confianza, por lo que es importante asegurarnos de que lleguemos al partido con la convicción de que podemos lograr el resultado que queremos", afirmó el entrenador de los Magpies.

El tiempo está de su lado

A pesar de que Newcastle se encuentra en la zona de descenso por primera vez desde el comienzo de la temporada, Benítez se tomó un momento para comparar la situación actual de su equipo con la que heredó cuando se hizo cargo de los Magpies en marzo de 2016.

"Cuando llegué, teníamos un equipo muy bueno, pero muchas lesiones y algunos puestos que no podíamos cubrir. Y creo que tuvimos mala suerte en los primeros juegos porque tuvimos que jugar contra Leicester, Sunderland y Norwich", recordó Benítez.

"No tuvimos tiempo de competir contra Leicester, que ganó el título, y con Sunderland y Norwich, era demasiado pronto. Lo hicimos bien después de esos primeros partidos, pero no fue suficiente, no tuvimos suficiente tiempo. Ahora tenemos tiempo, y tenemos un buen grupo de jugadores que quieren trabajar duro", concluyó el español.