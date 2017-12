Howe: “La etiqueta de no favoritos nos conviene”

Google Plus

Eddie Howe durante el entrenamiento | Fotografía: Bournemouth

Dos equipos en dinámicas diametralmente opuestas se medirán en el Etihad Stadium en un partido, a priori, bastante decantado del lado Citizen. Los de Guardiola, líderes y batiendo todos los récords, reciben a un Bournemouth en caída libre y que, además, llega tras sufrir un duro varapalo en la Copa de la Liga tras caer eliminado frente al Chelsea en el último minuto de partido. Precisamente, esta mala noticia, unida a la racha negativa del equipo, hace que Eddie Howe se agarre a cualquier atisbo de esperanza como podría ser, al menos, puntuar en un campo en el que nadie ha conseguido la victoria esta temporada. Con la intención de darle algún que otro quebradero de cabeza al Manchester City, los Cherries creen, tal y como ha señalado su entrenador en la rueda de prensa previa.

“Tenemos que creer, siempre lo digo y creo que podemos"

“Tenemos que creer, siempre lo digo y creo que podemos. Todo esto, sabiendo que será increíblemente difícil. Tendremos que ser defensivamente muy buenos teniendo en cuenta sus jugadores de ataque, pero lo más importante es que necesitaremos algo de suerte”, añadió un técnico que ejemplificó esa falta de fortuna con el último partido ante el Chelsea en la Carabao Cup. No obstante, lo cierto es que las dos últimas ocasiones en las que se presentaron en Mánchester para medirse al City no salieron muy bien parados, algo que no se corresponde con un partido de la primera vuelta en el que los de Guardiola ganaron en el último minuto: “El partido en casa aquí esta temporada fue lo más cerca que estuvimos de ellos, cogiendo ventaja con un gol tempranero”.

Destaca de los Citizens su “confianza” y da crédito tanto a los jugadores como al entrenador: “El estilo de fútbol que tienen, sus jugadores y el entrenador. Están jugando con una gran confianza en este momento y merecen todo por la forma en la que lo están haciendo”. En cuanto al plan para frenar todo esto que subraya, Howe sabe que “hay que elaborar una estrategia defensiva para anular sus amenazas, pero que también deje un plan de ataque”. En función de sus últimos partidos, el entrenador de los Cherries admite haber visto partidos del City, de los que, por supuesto, consigue sacar algo para poner en práctica en su equipo: “Algunos equipos les han perseguido muy de cerca y el Manchester City ha tenido que profundizar más, eso es lo que me hace creer que podemos ir allí y obtener un buen resultado. Fuera de casa, en los últimos partidos, no parecemos un equipo que esté luchando en el otro lado de la clasificación. Hemos sido organizados defensivamente y hemos metido a las defensas en su propia área en situaciones de ataque”.

“La clave es que nos mantengamos unidos y centrados. Esta dinámica cambiará"

Precisamente, con la posición en la tabla que tiene el Bournemouth cierra su análisis del encuentro. Mostrándose “preocupado” por ese 16º puesto que le mantiene a solo un punto del descenso, Howe cataloga la Premier League de “liga dura y brutal cuando no se consiguen puntos”. “La clave es que nos mantengamos unidos y centrados. Esta dinámica cambiará y, una vez lo consigamos, confiaremos en que tenemos un equipo realmente bueno y que podemos seguir adelante”, añadió un técnico que admite que la etiqueta de no favorito en este encuentro les conviene: “Siempre hemos considerado que los partidos más grandes son mejores para nosotros y creo que la etiqueta de no favoritos nos conviene”.

En cuanto al parte de lesiones, el técnico inglés lamenta que estas hayan llegado “en el peor momento”, aunque admite que “ninguna parece demasiado seria”. El que preocupa más a la parroquia del Bournemouth es Defoe, que salió renqueante del partido ante el Chelsea: “Hemos enviado a Jermain a ver a un especialista y sabremos más sobre los resultados, pero nos preocupa que pueda ser una lesión más grave que una simple torcedura de tobillo”. Sobre Charlie Daniels, el entrenador desvela que tiene “un problema en el tendón” que no considera del todo grave y se muestra optimista con la vuelta de un Harry Arter que también salió tocado del partido ante los Blues del miércoles: “Harry se enfrentó al Chelsea con un problema en el gemelo pero no creemos que sea algo a largo plazo”.