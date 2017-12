Pochettino: ''Kane es un jugador increíble''

Google Plus

El Tottenham volvió a la senda del triunfo. Foto: Tottenham.

El Tottenham volvió a la senda de la victoria tras el tropiezo mayúsculo de la jornada anterior ante el Manchester City. El club londinense consiguió un triunfo a domicilio ante uno de los equipos revelaciones y más difíciles de la Premier League, el Burnley en el estadio Turf Moor, dónde ganó con goleada gracias a los tres goles de Harry Kane. El delantero volvió a demostrar que está en un gran estado de forma y ya suma 36 goles en todo el 2017, igualando el récord de Alan Shearer en 1995, en el cuál puede superarle si anota en la última jornada del año frente al Southampton.

''La actuación del equipo ha sido fantástica''

Para su felicidad, Pochettino elogió a su delantero no sólo por sus goles, sino por el sacrificio que hace en todos los partidos mereciéndose el récord de goles en un año natural: ''Harry es increíble, un jugador fantástico, necesita uno más para estar por encima de Alan, ya veremos el partido. Pero es fantástico para él. Incluso pudo haber anotado más de tres en este partido porque hizo más ocasiones de gol. Algunos jugadores se lamentaron por no haber anotado en sus grandes ocasiones, hubo una gran oportunidad para Son y también para Sissoko, lo siento por ellos, pero deben seguir así en los próximos partidos, que seguro que van a marcar, no hay problema'', aseguró el míster argentino.

La victoria del Tottenham supone jugar con más confianza de cara a los siguientes partidos según el entrenador: ''Para nosotros ha sido muy importante la actuación que hemos tenido, sobre todo para recuperar nuestras sensaciones y nuestro nivel. Fue enorme para nosotros. El equipo luchó hoy, fue una batalla masiva. El Burnley está haciendo una temporada fantástica, para mí ha sido increíble la actuación''.

Pero Pochettino cree que estas sensaciones no pueden parar y deben seguir haciendo este tipo de actuaciones para ser más regulares en el campeonato: ''La sensación ha sido muy buena. Ahora estamos en una buena posición, estamos luchando por los cuatro primeros puestos. Esto muestra a todos que seguimos estando ahí, ahora tenemos que ser sólidos y consistentes, hoy ha sido un buen estímulo para seguir creciendo''.

Con este partido, el Tottenham ha sumado 34 puntos superando al Arsenal y al Burnley en la clasificación siendo quintos y con la mirada puesta a las posiciones de Champions League, dónde están a un punto del Liverpool. En la siguiente jornada podrán conseguir ese objetivo si son capaces de ganar al Southampton en Wembley y el Liverpool no hace lo propio con el Swansea.