Marco Silva:"Es el momento para que reaccionemos como equipo"

Marco Silva. Foto: premierleague

Tras un muy buen comienzo del Watford en la presente temporada de la Premier League, el conjunto dirigido por Marco Silva, atraviesa un bajo estado de forma. Los números de los "Hornets" son preocupantes y es que tan solo han conseguido un punto de los dieciocho posibles en las últimas jornadas.

En estos momentos son muchos los rumores que rodean al equipo, destacando la posibilidad de que este mal momento de forma que atraviesa el Watford, esté relacionado con las negociaciones que el pasado mes realizó el Everton para la posible contratación de Marco Silva como entrenador "Toffe".

Marco Silva saludando al técnico del Brighton. Foto: premierleague

"No ha cambiado nada en el club" Marco Silva fue uno de los nombres que el Everton barajaba para su banquillo antes de la contratación de Sam Allardyce. No obstante, el entrenador portugués aseguraba ante los medios que esta situación no tiene nada que ver con su posible marcha, sino que han sido la acumulación de lesiones y suspensiones las que han provocado la caída del Watford en estas semanas.

"Todo esto que se está hablando no tiene ningún sentido, ya que no ha cambiado nada en el club. Sin embargo hoy hemos tenido que preparar este partido contando con tres expulsiones y seis jugadores lesionados, algo que hace muy difícil formular los posibles onces titulares" declaró Marco Silva.

"No estoy utilizando estos argumentos como excusa, pues los jugadores que esta tarde han saltado sobre el césped también son muy buenos. Ahora es el momento para que reaccionemos como equipo" dijo el entrenador del Watford.

"Es el momento de reaccionar" El Watford era superado por un Brighton que, había sido mejor durante todo el encuentro y que conseguía los tres puntos gracias a un solitario gol de Pascal Gross. Al final del partido todas las miradas se fijaban en Gomes, pues el guardameta brasileño no estuvo muy acertado en el gol que condenaba al Watford a sumar una nueva derrota.

Los jugadores del Brighton celebrando el gol de la victoria. Foto: premierleague

"Sería muy injusto culpar a Gomes de la derrota de hoy. Desde el principio de la temporada ha estado demostrando un nivel muy bueno y estoy seguro de que no hemos perdido por ese error" aseguró el técnico portugués.