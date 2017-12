Wagner: "Logramos un gran punto en casa de un rival muy complicado"

Google Plus

Wagner satisfecho con el trabajo de los suyos./ Foto: Premier League

El Huddersfield ha logrado un nuevo punto en esta última jornada de la Premier League. El equipo de Wagner que acumula 7 puntos de los últimos 12 posibles, cierra la primera mitad de la temporada en undécima posición con 22 puntos a 6 puntos del Bournemouth que marca la primera posición de los puestos de descenso. Las dos próximas jornadas para el Huddersfield, serán importantes para el equipo de Wagner, ya que juegan en casa frente al Stoke que es un equipo de mitad de tabla como el Huddersfield y el Burnley que esta realizando una gran temporada.

Sobre el último partido realizado por el Huddersfield, habló su entrenador Wagner comentando lo siguiente: "Creo que fue un partido de fútbol fantástico con mucha acción ofensiva de ambos equipos. Hubo muchas situaciones de gol, la mayoría de ellas las tuvimos en los primeros 20 minutos donde fácilmente podríamos haber logrado uno o dos goles. Pero cuando acabó la primera mitad, en lo que respecta al rendimiento del equipo, nos veíamos bien pero nos fuimos perdiendo 1-0 al descanso. Simplemente nos faltó convertir las ocasiones de gol de las que disponemos".



Wagner además, aprovechó para alabar a su rival declarando lo siguiente: "El Southampton es un equipo de primer nivel, ellos crearon sus ocasiones también, por lo que lograr un punto en casa de un rival complicado y después de generar un par de grandes jugadas, me voy satisfecho con el partido que ha disputado mi equipo en el día de hoy.

Para finalizar, Wagner comentó la jugada polémica que sucedió entre Charlie Austin y su portero Lossl respondiendo lo siguiente: "Después de ver la repetición de la jugada, yo pienso que esta clase de acciones de agredir un jugador a otro, no se debería permitir. No me gusta decir esto, pero es algo que los árbitros deben sancionar. Lossl después de lo sucedido, también estaba sorprendido tras la fea acción de Austin. Charlie se equivocó realizando esa acción y debería ser sancionado.