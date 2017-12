Previa Bournemouth– West Ham: duelo directo en la zona baja

Google Plus

Joshua King anotó un hat-trick en el último precedente entre los dos equipos | Fotografía: Premier League

Los Cherries vienen de caer en el Etihad por 4-0 en un partido en el que no pudieron hacer nada ante un rival intratable. Llevan siete partidos sin conocer la victoria y los últimos tres se han saldado con derrota.

El West Ham, decimoséptimo en la clasificación, ha mejorado ostensiblemente desde la llegada de David Moyes pero la derrota ante el Newcastle la pasada jornada supuso un frenazo a la buena dinámica que llevaban en los últimos partidos.

El West Ham ha mejorado desde la llegada de Moyes | Fotografía: Premier League

Precedentes

Entre los dos conjuntos no existe un gran abanico de precedentes puesto que han disputado tan solo nueve partidos en toda la historia. En estos duelos, el West Ham ha salido victorioso en cinco de ellos, el Bournemouth en dos y los otros dos terminaron empate.

Desde que los Cherries debutaran en la Premier League han jugado cuatro partidos con máxima igualdad en todos ellos. Dos victorias para cada uno, tres partidos resueltos por diferencia de un gol y uno por dos goles.

El último partido, la temporada pasada en el Vitalty Stadium tuvo de todo. Falló Joshua King un penalti, a los dos minutos se adelantó el West Ham por medio de Antonio, a la media hora empató King y a los cinco minutos del 1-1 falló un penalti Benik Afobe. En el segundo tiempo King adelantó a los Cherries, Ayew lo igualó a falta de siete minutos para el final y cuando el partido ya terminaba, Joshua King firmó su triplete para darle una victoria muy importante a los de Eddie Howe.

Al Bournemouth no le salen las cosas esta temporada

El conjunto del sur de Inglaterra está viviendo una temporada difícil. Dado el rendimiento de sus dos años anteriores, sus aficionados no pensaban que fuesen a sufrir tanto esta temporada.

Han terminado la primera vuelta en descenso, no ganan desde hace un mes, han perdido los últimos tres partidos que han disputado y dos de ellos de forma muy abultada y se sitúan décimo octavos en la clasificación. También hay que recalcar que sus tres últimos partidos han sido contra el United, el Liverpool y el City, en los que una derrota entra dentro de los planes.

El Bournemouth cayó goleado en su visita al Etihad | Fotografia: Premier League

Ahora afronta dos partidos en casa ante el West Ham y el Everton en los que sumar las dos victorias sería un golpe de moral muy grande para un equipo que no lo está pasando bien.

David Moyes le ha cambiado la cara al equipo

Desde la llegada del técnico escocés el West Ham se ha empezado a parecer más a ese equipo que debe ser por el potencial que tiene en su plantilla. La buena actuación en los dos derbis de Londres ante Chelsea y Arsenal, en los que sacó cuatro puntos de seis posibles y no encajó ningún gol, además de la victoria en Stoke por 0-3 permitieron a un equipo hundido salir de los puestos de descenso.

La última jornada ante el Newcastle supuso un frenazo a esta dinámica. Recibían en casa a un equipo que llevaba nueve partidos sin conocer la victoria pero que consiguió llevarse los puntos del Olímpico.

Ahora encara dos partidos consecutivos ante rivales directos. Después del compromiso en Bournemouth, los Hammers recibirán en casa al West Brom. Sin duda dos partidos en los que si los de David Moyes sacan los tres puntos, se podrán olvidar durante un tiempo de los puestos de cola y empezar a mirar a la zona media, esa zona en la que, por equipo, el West Ham debe estar.

Arnautovic está en un gran estado de forma en las últimas jornadas | Fotografía: Premier League

Posibles alineaciones

Ambos equipos presentan múltiples bajas que pueden mermar su potencial. Por parte del Bournemouth, Eddie Howe no podrá contar con Charlie Daniels (lesión en la ingle), Harry Arter (gemelo), Joshua King (isquiotibiales) además de las recientes lesiones de Jermain Defoe y Junior Stanislas. El ex del Sunderland va a estar fuera por lesión ente ocho y diez semanas por una fractura del tobillo mientras que el ex del Burnley se lesionó en la última jornada en el Etihad a los 12 minutos aquejándose de problemas en sus isquiotibiales.

David Moyes también tendrá que hacer encaje de bolillos para poder confeccionar un 11 y es que están fuera de juego Edimilson Fernandes (tobillo), Jose Fonte (tobillo), Mark Noble (isquiotibiales) y Sam Byram (muslo). Mientras, Michail Antonio se mantienen duda hasta última hora por molestias en el gemelo.