Pardew: "Necesitamos hacer fuerte nuestro estadio ante el Everton"

Google Plus

Pardew da instrucciones a sus hombres | Fotografía: West Bromwich Albion

Dieciocho partidos consecutivos sin ganar solo pueden dejar muy tocado a un equipo. En esta ocasión, el West Bromwich Albion ya se ha metido en la parte baja de una clasificación que aprieta cada vez más. Con la mitad de la temporada ya disputada, los equipos encaran el maratón de partidos navideño sabiendo que es una época que, tanto puede dar esperanzas como hundir aún más en el pozo a quién no sepa sacarle provecho. En estas andan unos baggies que disputarán dos encuentros consecutivos en The Hawthorns antes de acabar el año. El primero y más inmediato será ante el Everton. Su importancia es extrema, pues el siguiente rival en visitar West Bromwich será un Arsenal que, aunque no está a su mejor nivel, sí necesita sumar tantos puntos como sea posible para seguir en la lucha por las posiciones altas de la clasificación.

"Teníamos que mostrarles que estábamos listos para la batalla, y creo que lo hicimos"

En la previa del partido ante los toffees, Alan Pardew siguió lamentando los puntos perdidos ante el Stoke en el último encuentro liguero de su equipo en un partido en el que los baggies dominaron todos los aspectos salvo el marcador: “En el descanso hablé sobre los aficionados porque me gustaría que nos hubieran preguntado cómo demonios íbamos perdiendo ese partido 2-0. Teníamos que mostrarles que estábamos listos para la batalla, y creo que lo hicimos”. Cree que para la afición “fue bueno ver una reacción positiva” de sus futbolistas y ahora insta a todos los aficionados que acudan a The Hawthorns para poner el primer gol en el choque frente al Everton: “Necesitamos hacer fuerte nuestro estadio ante el Everton, porque podría ser la diferencia que nos permita salir de esta racha”.

Convencido de que necesitan ganar un partido para darle la vuelta a la situación se ha mostrado también Chris Brunt. Lamentando la mala suerte que tuvieron en Stoke-on-Trent, el norirlandés sabe de la importancia de este periodo: “Navidad es siempre un periodo difícil. Tal y cómo lo hagas en Navidad, normalmente, define el resto de la temporada. Afortunadamente, podemos obtener un par de resultados decentes y empezar a escalar en la clasificación”. Así pues, todos en el West Bromwich Albion parecen convencidos de que remar en una misma dirección es la única vía para salir de la zona más caliente de la tabla.