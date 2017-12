El Boxing Day de Chelsea tuvo acento español

Google Plus

El Boxing Day, la jornada más icónica e histórica de la Premier League, es una fecha en la cual Chelsea suelen no perder, o al menos no lo hace desde el año 2003 cuando cayeron ante Charlton Athletic. Brighton and Hove Albion llegaba a Stamford Bridge con la ilusión de cortar esa racha de doce encuentros (7V, 5E) que arrastraba el conjunto londinense.

Sin embargo, el conjunto de Chris Hughton no pudo emular a los Valiants culpa de la brigada española de Chelsea, que en la segunda parte, acompañados de un muy activo Eden Hazard, le dieron la victoria a los de Antonio Conte y estiraron a trece los partidos sin conocer la derrota en Boxing Day.

Mucho control, pocas ocasiones

La primera mitad comenzó con un Chelsea claramente dominador, parado en campo contrario y tomando la iniciativa del juego. Con un tándem Kanté-Bakayoko que cortó cada intento de avance por parte de Brighton, permitiendo que Fabregas y Hazard tomaran la riendas en ataque.

Apesar de no marcar, Hazard un buen encuentro | Foto: Premier League.

Sin embargo, al llegar al primer cuarto de hora el juego se igualo. Los Seagulls le quitaron el protagonismo exclusivo a los Blues y, ya con el balón sobre su poder, se animaron a ser más profundos. Pero aquello no duró demasiado, porque el conjunto londinense volvió a plantarse en campo contrario.

A pesar de imponer el tempo de juego, el equipo de Antonio Conte no generó chances claras de gol. Una de las llegadas más peligrosas fue por la derecha, con la entrada de Victor Moses ganándole las espaldas a Izquierdo, con quien tuvo una disputa constante por esa banda, tanto a la hora de atacar como de defender. Sin embargo, aquella ocasión terminó siendo negada por el portero Ryan, quien minutos más tarde controlaría un potente disparo de Fabregas, para así mantener a cero la portería en la primera mitad.

La brigada española al rescate

Las emociones que faltaron en el primer tiempo no tardaron en llegar en el complemento. Sólo fueron necesarios sesenta segundo para que el marcador finalmente se abriera. El tanto llegó de la mano de la conexión que más rédito le ha dado a Chelsea: Azpilicueta - Morata. Como de costumbre, el defensor español trepó el campo y sacó un centro a la medida, que terminó conectando con la cabeza del delantero para poner arriba a los Blues.

Morata y un cabezazo matador para abrir el marcador | Foto: Premier League.

El segundo grito de gol en Stamford Bridge también llegaría con un enlace entre españoles. Fabregras lanzó un tiro de esquina al primer palo para la llegadas de Morata y Marcos Alonso, y esta vez fue el defensor quien conectó de cabeza y estiró la diferencia a dos.

Seis son las asistencia de Azpilicueta que terminaron en goles de Morata en esta PL

Tras el segundo tanto de los Blues el encuentro entró en una suerte de limbo, que permitió que Antonio Conte pudiera darle descanso temprano a los dos delanteros del día: Eden Hazard y Álvaro Morata; algo clave de cara a la seguidilla de partidos en esta época de la temporada.

Ya sobre el final Chris Hughton mandó al campo a las tres figuras de los Seagulls en lo que va de la temporada, el delantero Glenn Murray, y a los volantes Anthony Knockaert y Pascal Gross; quienes comenzaron sorpresivamente en el banquillo. El ingreso de estos tres le dieron la energía y el ritmo que había faltado en el arranque de la segunda parte, generaron ocasiones de gol pero no lograron quebrar el cero en el arco de Courtois, quien trabajó poco y nada en el Boxing Day.

Al igual que Morata, Alonso marcó de cabeza | Foto: Premier League.

La victoria en Stamford Bridge permite a Chelsea continuar en el tercer lugar con 42 puntos, solo un punto detrás del Manchester United de Mourinho. Mientras que la derrota dejó a Brighton en 12 ubicación con un total de 21 puntos. El próximo día sábado los Blues recibirán a Stoke City y los Seagulls viajarán a St. James' Park para enfrentar a Newcastle.