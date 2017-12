Liverpool no perdonó y hundió más al Swansea

Google Plus

Liverpool FC: Simon Mignolet; Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Ragnar Klavan, Andrew Robertson (James Milner, min. 75');Alex Oxlade-Chamberlain, Emre Can, Georginio Wijnaldum; Mohamed Salah (Adan Lallana, min. 69'), Roberto Firmino (Dominic Solanke, min. 68'), Philippe Coutinho

Este martes luego de navidad, Liverpool tenía que recibir al Swansea City, en Anfield, en el cierre de la jornada en este Boxing Day correspondiente a la fecha 20 de la Premier League. Una jornada que, el local, estaba obligado a ganar si quería seguir en la pelea por ingresar a la UEFA Champions League debido a los triunfos de los rivales directos más temprano como Chelsea y la goleada del Tottenham ante Southampton.

El equipo dirigido por Jürgen Klopp pudo llevarse un punto en la fecha anterior en su visita a Londres, en un gran partido ante el Arsenal. Pero que en definitiva no le sirvió, a pesar que en el transcurso del juego los “gunners” son los que casi se quedaron con el triunfo por una ráfaga de goles. En esta oportunidad, debía recuperarse en su estadio ganando, algo que no hacía desde hace tres fechas atrás, a la que le siguieron tres igualdades de forma consecutiva. Sin embargo, a pesar de esa racha de empates, los Reds eran el único equipo junto al Manchester City que no perdió en condición de local en esta Premier.

En cambio, el Swansea, último en la tabla de posiciones con solamente 13 unidades, a cinco puntos del West Ham -el último equipo que estaría manteniendo la categoría hasta el momento- necesitaba sumar imperiosamente algún punto en búsqueda de logar permanecer una temporada más en la Premier League. Aunque sabiendo que tendría un rival más que complicado enfrente.

Lo empezó ganando del vestuario

Ni bien comenzó el partido, aquellos que no terminaron de acomodarse en las gradas de Anfield no tuvieron la oportunidad de ver como el equipo local se ponía en ventaja. Porque desde los cinco minutos, luego de una buena combinación entre Salah y Coutinho, el brasileño se encargó de definir desde fuera del área, al palo más lejano de Fabianski y anotó el primer tanto del encuentro.

Coutinho define de forma excelente para marcar el primer gol del encuentro. Foto: twitter.com/LFC

Pronto llegaría la respuesta del Swansea, que ya estaba obligado en ir en busca de la igualdad si quería llevarse algo desde Anfield. El encargado fue Ayew, pero cuando el delantero le tocó definir de cabeza, Mignolet respondió de buena manera evitando la caída de su valla. Más tarde, fue el turno de Oliver McBurnie, pero nuevamente hubo una buena reacción del arquero de Liverpool.

Después del momento del Swansea, el local respondió con jugadas muy peligrosas. Primero, con la buena reacción de Fabianski al tiro desde fuera del área de Emre Can. Después, probaron desde la misma vía tanto Alex Oxlade-Chamberlain y Roberto Firmino, pero ambos remates se fueron desviados.

Liverpool era más que su rival, pero no era tan claro y contundente como durante partes de esta temporada. Por ello, hubiera sido demasiado premio para el local una ventaja mayor en la primera mitad, que terminaría con una ventaja de los Reds de solamente un gol.

El despertar del Liverpool

En el segundo tiempo, los visitantes mostraron que querían reaccionar y buscar el empate. Lo intentaron con un remate de Jordan Ayew desde fuera del área, pero otra vez el portero evitó que la pelota ingresara.

Sin embargo, llegó el segundo tanto de Liverpool. El autor fue Roberto Firmino con un disparo a quemarropa, después de recibir un pase de Coutinho. Desde ese momento, los dirigidos por Klopp fueron los dueños absolutos del encuentro. Cada vez que llegaron tembló el arco de Swansea, que se mostraron afectados por su mal momento futbolístico.

El goleador en la Premier League que tiene el equipo local, Salah tuvo la oportunidad de aumentar. Primero con un disparo de zurda que se fue desviado y, luego mediante un remate esquinado que logró sacar el ex arquero del Arsenal. Minutos más tarde, luego de las ocasiones del egipcio, fue el joven lateral Trent Alexander-Arnold quien anotó el tercer gol del encuentro.

Trent Alexander-Arnold, anotó su primer gol. Foto: twitter.com/LFC

Liverpool no sacó el freno de mano y se aprovechó las debilidades del Swansea. Con pase de Salah para Roberto Firmino llegó el cuarto de la noche y el segundo gol en su cuenta personal.

Tras algunas modificaciones los Reds ya no fueron tan determinante a la hora de atacar, pero siguieron yendo en busca de más y más goles, una característica de este equipo de Klopp. A ocho minutos del final, Alex Oxlade-Chamberlain, ante su ex compañero en Arsenal, sacó un disparo potente para sellar la goleada final por 5-0.

Chamberlain anotó su primer gol en Anfield desde su llegada. Foto: twitter.com/LFC

Con este resultado, los dirigidos por Klopp se encuentran en la cuarta ubicación, a pesar del triunfo del Tottenham, en puesto de Champions League, y la próxima jornada deberá recibir al Leicester City. Por otro lado, Swansea no pudo alejarse del fondo de la tabla y deberá buscar una pronta respuesta cuando visite al Watford.