Guardiola: "La profundidad de la plantilla será clave en estas fechas"

Pep Guardiola | Fotografía: Premier League

Pep Guardiola compareció ante los medios antes del partido que disputará su equipo ante el Newcastle y se mostró muy satisfecho con la profundidad de su plantilla la cual espera que muestre su calidad en estas fechas. El objetivo es seguir en la misma línea que hasta ahora, sin bajar un ápice su rendimiento porque considera que los suplentes pueden rendir al mismo nivel que los titulares.

Las sustituciones contra el Bournemouth permitieron dar descanso

El resultado ante los Cherries era lo suficientemente holgado como para que el técnico catalán pudiese dar descanso a algunos de sus jugadores.

Sobre el rendimiento de los que entraron en el segundo tiempo tuvo buenas palabras: "Bernardo Silva jugó unos 30 minutos increíbles ante el Bournemouth e Ilkay Gündogan también".

Además, el técnico comentó el por qué jugadores como Gabriel Jesús no jugaron el pasado sábado: "Gabriel Jesús no jugó ante el Bournemouth porque disputó 120 minutos ante el Leicester en Copa. Es el mejor jugador realizando presión alta que jamás he visto. Nos ayuda muchísimo con su alta intensidad".

La profundidad de plantilla, clave

"No creo que el cansancio nos afecte"

Preguntado sobre si su equipo puede verse perjudicado por arrastrar un exceso de cansancio por la acumulación de partidos el entrenador Citizen fue claro: "No lo creo. A lo mejor ocurre pero tenemos una plantilla lo suficientemente buena".

Pep considera que tiene una gran variedad de opciones: "El otro día ante el Leicester, Oleks Zinchenko fue el hombre del partido y ante el Bournemouth no jugó. También contamos con Yaya Touré, por ejemplo".

El estado de Kevin de Bruyne preocupa

"Kevin de Bruyne ha estado enfermo desde dos o tres días antes del partido ante el Bournemouth con vómitos y fiebre. El doctor me dijo que había perdido dos o tres kilos pero completó el entrenamiento del viernes y decidimos alinearle. Durante el partido estaba cansado y le cambiamos. Nos ayudó durante 65/70 minutos", comentó Pep.

Con cuatro días desde el encuentro ante los Cherries y el del Newcastle, Guardiola no considera que ya haya problemas para que esté al máximo nivel y disponible contra los Magpies.

De Bruyne jugó enfermo gran parte del partido | Fotografía: Premier League

Están en la línea a seguir

Finalmente, el preparador Skyblue habló sobre el estado de forma de su equipo y que tienen que continuar igual. "Tenemos que hacer lo que hemos hecho hasta ahora tanto ofensiva como defensivamente además de individualmente y como grupo", concluyó.