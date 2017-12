Conte: "Estamos haciendo un buen trabajo y tenemos que seguir así"

Conte saluda a Izquierdo, jugador del Brighton, al final del partido | FOTO: Premier League

Antonio Conte, entrenador del Chelsea, compareció al término del encuentro que los blues disputaron en Stamford Bridge ante el Brighton & Hove Albion de Chris Hughton. Los londinenses dejaron muy buenas sensaciones durante el partido, de las cuales habló su técnico durante la rueda de prensa. Además el italiano quiso destacar la buena pareja que hacen de cara a portería Morata y Azpilicueta.

Partido completo

"Fue una gran actuación. Vi las estadísticas y hoy disparamos 25 veces, ocho a portería, tuvimos 13 saques de esquina y mucha posesión", dijo Conte. "Dominamos el partido, como contra el Everton, pero la diferencia es que hoy marcamos dos veces. A pesar de lograr una victoria holgada, para el italiano el resultado acabó siendo corto: "Tuvimos muchas oportunidades para aumentar el resultado final pero creo que vi una buena intensidad y un gran compromiso por parte de mis jugadores. Queríamos ganar y es muy importante empezar la segunda parte de la temporada con una victoria. El Chelsea ha sufrido algún que otro traspiés durante esta temporada, pero las sensaciones son cada vez mejores: "Estamos haciendo un buen trabajo y tenemos que continuar así".

No falta motivación

Cuando Conte fue preguntado acerca de la competitividad de la Premier League esta temporada ante el buen hacer de los citizens, este dijo que "en esta liga hay una gran motivación para todos en intentar quedar ahí y luchar hasta el final. No se si nosotros podremos luchar por el título ya que depende del Manchester City, que está haciendo algo extraordinario. Para el entrenador del Chelsea "ganar todos los partidos y empatar uno significa que estás haciendo una temporada fantástica".

"Hay una gran motivación para hacernos con un sitio en la Champions League el próximo año", añadió el ex seleccionador de Italia. Los blues se encuentran en una igualada batalla entre los equipos de Manchester, los londinenses y el Liverpool: "Tan solo hay cuatro plazas para seis equipos importantes. Nuestro inicio no fue fácil por diferentes razones pero queremos trabajar y mejorar. Hay muchas competiciones y debemos estar orgullosos de jugar cada partido".

Goleadores

Tras superar su lesión, el delantero español volvió al once titular del Cheslea y las palabras del técnico fueron: "Hoy fue positivo para Álvaro marcar porque él es nuestro nueve y contra el Everton no pudo jugar. También para Alonso haber marcado cinco goles siendo carrilero es un gran registro. Acerca del ex defensor de la Fiorentina, Conte cree que "es importante para él que siga así porque es un jugador muy importante para nosotros, que tengamos esa alternativa".

"El compromiso de los jugadores fue genial", quiso recalcar Conte. Tal y como comentó también el italiano, la efectividad será clave para ganar partidos como el del Brighton: "Estaba muy contento tras el partido contra el Everton con nuestra actuación pero no conseguimos ganar. Si aprendemos a aprovechar las numerosas ocasiones de las que disponemos en cada partido será mejor para nosotros".

El míster del Chelsea quiso también hablar sobre una fecha tan especial para el fútbol inglés como es el Boxing Day: "Para Morata, Bakayoko y Rüdiger es la primera vez que juegan en Navidad. No es sencillo pero el ambiente es genial. Durante esta época tienes a tus padres, hermanos e hijos contigo y la familia viene a ver los partidos". Sobre el ajetreado calendario al que se enfrentan los equipos ingleses dijo: "Es una periodo lleno de partidos ya que empieza en noviembre y continúa hasta enero y febrero".

La combinación perfecta

Para culminar la comparecencia, a modo de broma, Conte dijo que "Azpilicueta tiene que marcar también, no solo asistir. Azpilicueta es un defensor con un buen pie y hay esa gran conexión entre él y Álvaro. No es la primera vez y espero que continúe siendo así". Además el italiano estaría encantado de comer junto a sus dos jugadores: "Morata tiene que pagarle más de una cena a Azpilicueta, así que si ellos me invitan me encantaría ir".