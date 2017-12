Mourinho: "Estoy contento con mis jugadores"

Google Plus

José Mourinho durante el encuentro ante el Burnley. Foto: Manchester United

El Manchester United se ha podido despedir hoy del título de Premier League tras empatar, en Old Trafford, contra el Burnley dirigido por Sean Dyche. Y si los diablos rojos no obtuvieron hoy un 0 fue gracias a Jesse Lingard, que tras sustituir a Ibrahimovic en el descanso, salvó los muebles y un punto con sus dos goles, uno de ellos en tiempo extra. A pesar del pinchazo, José Mourinho prefiere seguir sin hacer demasiada autocrítica y tras el partido declaró "no estar contento con el resultado pero sí con sus jugadores".

Una mala primera mitad: "El problema con la actuación de la primera mitad fue que concedimos otro gol 'de m...': son inteligentes y no necesitan que le diga al mundo entero las otras letras de la palabra. Últimamente nos han estado haciendo goles realmente malos; eso, obviamente, tiene un impacto en el juego".

La charla en el vestuario con 0-2 en contra: "Un 2-0 hace que las cosas sean más difíciles en el descanso, necesito que mis jugadores crean en ellos mismos y en mí; que acepten el riesgo y no teman perder por tres o cuatro. Que no tengan miedo de la posibilidad de que los seguidores reaccionen de forma negativa".

Los ajustes en el equipo: "Fueron simplemente tácticos. Nos quedamos con un solo defensa central porque sabemos que el Burnley no tiene normalmente el balón. Me decidí por Henrikh Mkhitaryan, Jesse Lingard y Juan Mata, los tres tratando de jugar en las zonas detrás de Lukaku".

La mala suerte en las segundas jugadas: "Como suele pasar, no tuvimos suerte con los rebotes, así que estoy satisfecho con el esfuerzo, con la personalidad y con no haber perdido, pero, eso sí, perdimos dos puntos".

Gran performance en la segunda parte: “En la segunda mitad, fue imposible conceder un gol. Imposible, porque no cruzaron la línea del medio campo, no hicieron dos o tres pases seguidos. Así que la segunda parte fue realmente nuestra, totalmente nuestra, aunque, de cualquier manera, solo anotamos dos goles".

Felicitaciones al rival: "Defender bien es una cualidad y ellos defendieron muy bien. También debo reconocer el trabajo hecho por el Burnley, ya que concedieron únicamente dos goles a pesar de la intensa presión”.

Sus jugadores lo están dando todo: "Los chicos están haciendo lo que pueden y están haciendo un buen trabajo. En los últimos dos juegos tuvimos quince oportunidades de anotar y concedimos tres goles y un excelente tiro libre, así que los chicos están haciendo lo que pueden".