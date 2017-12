Sean Dyche: "Solo podemos sentir orgullo con lo que hemos logrado hoy"

Sean Dèche durante el partido. Foto: Burnley Football Club

En lo que va de Premier League, solo el Manchester City había conseguido sacar algo positivo de Old Trafford. Y solo el equipo dirigido por Pep Guardiola había podido anotar más de un gol en campo del Manchester United. Hoy, el Burnley de Sean Dyche alcanzó las dos cosas a la vez con el empate (2-2) cosechado ante uno de los gigantes de Inglaterra. Empate que pudo ser victoria de no ser por el gol in extremis de Lingard. Dyche estaba pletórico en la rueda prensa posterior al choque: "Solo podemos sentir orgullo con lo que hemos logrado. He hablado muchas veces sobre mi confianza en este equipo y eso se ha demostrado hoy".

Se quitan la espina del Tottenham: "Después de la dura derrota ante los Spurs el otro día, este es un punto fantástico porque es muy difícil venir a jugar aquí".

Una gesta a la altura de pocos: "Solo han perdido contra el Manchester City y no se han dejado más puntos -en Old Trafford-, pero hicimos un gran comienzo y los sorprendimos".

Les tocó sufrir: "En la segunda mitad que meternos atrás y eso es lo que tienes que hacer en estos campos, así que en general, es difícil estar decepcionado después de meter dos goles en Old Trafford y sumar un punto".

Palo al árbitro "La única frustración es que no sé qué debe hacer Vokesy en la falta que les llevó -al Manchester United- a marcar su segundo gol. Su jugador salta encima de él y solo puedes no dar nada o pitar falta a nuestro favor. Pero bueno, esto pasa y a pesar de todo estoy muy feliz".

Un punto para seguir mejorando: "Es otro punto que nos hemos ganado con trabajo y un buen punto. Estoy insistiendo mucho al equipo para que vayamos hacia arriba y seguro que aprenderán muchas cosas de hoy. Tenemos que conseguir puntos y victorias y lo estamos haciendo".