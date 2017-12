Jürgen Klopp: "Nuestra formación no fue buena en el primer tiempo"

Jürgen Klopp analizó el partido más allá del resultado | Foto: Liverpool

El Liverpool es uno de los equipos más indescifrables de la Premier League, capaz de tener enormes partidos como el de este Boxing Day y luego dejar escapar otros resultados como ante el Arsenal. Por lo pronto, en el último encuentro en Anfield pudo superar a un humilde Swansea City por 5-0.

Con un sensacional remate de Philippe Coutinho, el Liverpool abrió el marcador en los primeros minutos del partido, pero debió esperar hasta la segunda parte para aumentar la diferencia. Roberto Firmino en dos ocasiones, Trent Alexander-Arnold y Alex Oxlade-Chamberlain completaron el contundente marcador.

Respecto a esa mejora en el complemento, Jürgen Klopp admitió que "es un poco difícil, puedes decir muchas cosas en la previa del partido, en el análisis, pero siempre es diferente cuando lo ves en el juego. Swansea es un equipo diferente contra el que jugar, ellos juegan fútbol de verdad por lo que nuestra principal herramienta tenía que ser presionar y contragolpear. Nuestra formación no fue buena en esas situaciones durante el primer tiempo".

"Ellos no lograron muchas ocasiones, para ser honestos, sólo tuvieron una o dos, nosotros incluso sin jugar muy bien tuvimos chances suficientes de anotar dos o tres goles más", señaló el propio Klopp. "No estaba decepcionado ni nada por el estilo cuando finalizó el primer tiempo, pero tenemos que defender mucho mejor, ser más compactos", continuó.

"Si ves solamente el resultado dirás que ha sido un partido sencillo, pero no lo fue, realmente fue un trabajo duro y no tengo problema con eso, en lo absoluto, así que estoy muy contento con las cosas que hemos aprendido del juego de esta noche", reconoció el entrenador alemán.

Consultado sobre lo que le dijo a Alexander-Arnold luego del partido, Klopp explicó: "Un defensor no puede quedarse en el suelo. Creo que fue Ayew cuyo brazo tocó un poco el rostro de Trent, pero mientras la nariz no esté rota o siga donde se supone que debe estar, tienes que correr de nuevo, especialmente si eres un defensor, no es posible hacer eso".

Por último, a su estilo, Jürgen Klopp reconoció a Firmino por sus dos goles: "Estoy feliz por todos los chicos cuando anotan pero no puedo decir cuántos ha convertido o cuántos lleva, no me importa, para ser honestos no es de mi interés".