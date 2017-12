Anuario VAVEL Brighton & Hove Albion 2017: volando alto

Murray celebra su tanto en la victoria ante el Wigan Athletic | FOTO: Brighton

Después de 34 largos años vagando por las categorías inferiores del fútbol inglés, el Brighton & Hove Albion regresaría a la Premier League inglesa de la mano de Chris Hughton. Tras haberse quedado en más de una ocasión a las puertas, el Amex Stadium presenciaría el pasado mes de abril la victoria de los suyos ante el Wigan Athletic que, seguida del empate entre Derby County y Huddersfield Town, propiciaría el deseado ascenso.

Los Seagulls mantuvieron una pelea hasta el final con el Newcastle de Rafa Benítez, principal competidor por los primeros puestos de la tabla, por alzarse con el título de Championship. Concluido el primer tramo de la presente temporada, el objetivo del Brighton está cada vez más cerca: la permanencia. Después de un largo camino, los pupilos del técnico irlandés querrán mantener la categoría a toda costa. Para ello, además de contar con muchos de los jugadores que fueron partícipes del ascenso, se han reforzado a base de talonario.

El regreso soñado

Hasta 43 jornadas necesitó el Brighton para materializar su ascenso a la Premier League. Un trabajo que, por mucho que los números de la clasificación parezcan decir lo contrario, no fue ni mucho menos sencillo. Finalmente los pupilos de Chris Hughton culminaron la pasada campaña en segunda posición, a un solo punto del vigente campeón y actual equipo de Primera División, el Newcastle. Otro hecho que habla muy bien del buen hacer de los Seagulls son los 11 puntos de ventaja que sacaron al tercer clasificado, el Reading.

Además los Seagulls terminaron el año, empatados con el cuadro dirigido por Rafa Benítez, como el conjunto menos goleado de la Championship. Tras el parón navideño, que las gaviotas lograran encadenar varias rachas de partidos sin conocer la derrota fue clave para asentarse en la zona alta de la tabla. Contando el tramo final de temporada en el cual, con el ascenso en el bolsillo el equipo de Hughton se dejó llevar, el Brighton tan solo cayó en siete de los 23 partidos que se disputaron en 2017.

La afición de los seagulls celebra el ascenso a la Premier League

Algunas de estas derrotas ante equipos punteros de la categoría, que bien podrían haberle dado más de un susto a la afición Seagull. Y es que los meses de competición pertenecientes al 2017 fueron determinantes para la consecución del ascenso. Los de Hughton tuvieron que enfrentarse a los cuatro equipos (Reading, Sheffiled Wednesday, Huddersfield y Fulham) que se midieron al final de temporada en el playoff para subir a la Premier League, además de las urracas. El primer partido del presente año se saldó con victoria de las gaviotas frente al cuadro londinense de los cottagers.

Tan solo dos jornadas más tarde, esta vez en el Amex Stadium, los locales se llevaron los tres puntos frente al Sheffield. Sin embargo el Brighton no corrió la misma suerte ante el Huddersfield, equipo que finalmente fue el tercero en ascender a la máxima categoría del fútbol inglés la pasada campaña. Los mismos tres tantos que recibió del equipo de David Wagner fue los que endosó al Reading. Y el tropiezo que le terminaría costando la primera posición de la tabla fue el sufrido en casa frente al Newcastle.

Capitán general

Desde que se enrolara en las filas del Brighton en diciembre de 2014, el rendimiento de Chris Hughton en el banquillo del Amex Stadium fue in crescendo. Tras ascender al equipo a la Championship y tener al equipo hasta en tres ocasiones en los playoffs de ascenso, Gustavo Poyet abandonó la disciplina seagull para emprender una nueva aventura como entrenador. Hughton llegaría antes de que terminara el 2014 para salvar una fatídica temporada que las gaviotas culminaron en vigésima posición. En las dos siguientes temporadas el técnico irlandés lograría situar al equipo tercero y, finalmente, segundo.

Si bien este Chris Hughton logró un ascenso histórico que se venía acariciando desde varios años atrás, los Seagulls venían de jugar, hacía no muchos años, en los terrenos de la tercera división inglesa. Con un discurso claro y sincero, tal y como demostró cuando dijo: "no queremos poner excusas por la derrota porque creo que teníamos sobre el terreno de juego un once competitivo, capaz de ganar al Preston North End, simplemente, no fuimos lo suficientemente buenos", tras perder el pasado mes de enero por primera vez en Championship desde septiembre, Hughton se ha ganado el respeto de los suyos.

Chris Hughton acumula tres temporadas al frente del Brighton

El irlandés era consciente de lo que suponía regresar a la que para él es "la liga más dura que existe". En su primera comparecencia ante los medios, en la previa del encuentro que inauguraría la temporada de los seagulls ante el Manchester City, dejó bien claras las aspiraciones de su equipo para esta campaña: "Todos estamos contentos de que se haya dado la vuelta (a la primera división). Tenemos un grupo de profesionales que se han entrenado bien cada semana y que se han aplicado muy bien para los juegos. El trabajo comenzó desde el día en que se aseguró la promoción. Es normal que los jugadores y aficionados celebren por un período de tiempo, pero ahora llegamos a la realidad. Necesitaremos a todas las cabezas experimentadas que nos rodean". Igual de directo fue cuando el Brighton acumuló una racha de siete partidos sin conocer la victoria, anotando unos escasos tres tantos, un hecho que en muchos otros clubes podría haber encendido las alarmas. Gracias al buen hacer del ex entrenador del Norwich City, las gaviotas han logrado asentarse en la mitad de la tabla.

El fichaje más caro de su historia

A la hora de abordar el proyecto para la presente temporada, los directivos del Brighton optaron por una línea del todo continuista. Salvo algunas excepciones, la mayoría de jugadores que fueron claves para la consecución del ascenso permanecieron en la entidad. Este es el caso de jugadores como Glenn Murray o Anthony Knockaert. El primero de ellos se convirtió en máximo anotador del conjunto Seagull tras alcanzar la cifra de 23 goles en 45 partidos. Mientras tanto, el futbolista francés no solo fue vital para que el Brighton volviera a jugar en la Premier League 34 años después, sino que fue nombrado jugador del año en la Championship. El balance final de los fichajes acometidos por las gaviotas sería de 47,6 millones de libras en negativo, consecuencia de que de cara a la temporada 2017/2018 el Brighton realizó el mayor desembolso por un jugador de su historia.

José Izquierdo es presentado como nuevo jugador del Brighton

A la firma de jugadores contrastados como Davy Pröpper, Mathew Ryan, Ezequiel Schelotto o Tim Krul, se sumó el nombre del colombiano José Izquierdo. El fichaje del futbolista procedente del Club Brugge belga, tasado en 15 millones de euros, se convertiría en el más caro de toda la historia Seagull. De esta manera, Chris Hughton tendría a su disposición una larga lista de jugadores con infinidad de perfiles. Algunas de los hombres más experimentados del plantel, tales como la asentada pareja de centrales formada por Dunk y Duffy, harían de guía para sus nuevos compañeros. Tal ha sido la adaptación de algunos de estos jugadores que, como en el caso de Pascal Gross, que llegó también este verano procedente del Ingolstadt, se han convertido en referencias del equipo. El centrocampista alemán se sitúa, por detrás de Murray, como segundo máximo artillero con cuatro dianas y cinco pases de gol.

Pisando tierra firme

Poco a poco el Brighton parece estar más cerca del objetivo, que no es otro que mantener la categoría. Se las prometían muy felices las gaviotas al principio de temporada cuando, en apenas 11 jornadas, ya habían sumado 15 puntos y habían logrado escalar posiciones hasta ocupar el octavo puesto de la tabla. Sin embargo este buen arranque vino seguido de una decepcionante racha de partidos sin conocer la victoria que dejó a los pupilos de Chris Hughton a escasos puntos de la zona de descenso. Los Seagulls podían presumir de ser un equipo muy bien trabajado, al cual era difícil sacarle del partido y marcarle muchos tantos (ya que, hasta la fecha, tan solo el Liverpool ha logrado vencer al Brighton anotando más de dos goles).

Si bien este hecho habla muy bien de la regularidad defensiva, los escasos 15 goles que el conjunto de las gaviotas suma en lo que va de campeonato le están pasando factura. Las continuas lesiones que están sufriendo varios de sus jugadores importantes, sumado al poco acierto que están teniendo de cara a portería futbolistas como Tomer Hemed o el mencionado anteriormente Knockaert, están lastrando la capacidad ofensiva del Brighton.

Los jugadores del Brighton celebran el tanto del empate ante el Southampton

Superadas las primeras 19 jornadas de la Premier League, con 21 puntos en su haber y clasificados en duodécima posición, el calendario del Brighton se presenta más que favorable para aspirar a cotas más altas en los próximos meses. De los 10 próximo enfrentamientos que deparan a los pupilos de Chris Hughton, ocho de ellos serán contra todos los equipos que se encuentran por debajo suya en la clasifiación (del décimo tercero hacia debajo); tan solo los de Chelsea y Arsenal serán los choques que disputan ante rivales de mayor entidad.

Si bien, como ha adelantado en numerosas ocasiones el técnico irlandés en las ruedas de prensa, el Brighton es un equipo recién ascendido y tiene que mantener los pies en el suelo, los seagulls no tienen excusa para amarrar cuanto antes la permanencia, por lo menos por una temporada más, en la Premier League. A buen seguro que los directivos del conjunto blanquiazul se encargarán de realizar las incorporaciones necesarias durante el próximo mercado de invierno para garantizar las mayor competitividad posible dentro de la plantilla.