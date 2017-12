Partido Crystal Palace vs Arsenal en vivo y en directo online en Premier League 2017

El último encuentro que Crystal Palace enfrentó al Arsenal, fue con victoria para los "Eagles" por 3-0. Los goles, fueron marcados Andros Townsend, Yohan Cabaye y Luka Milivojević. Fue en abril de este año por la temporada anterior en la jornada número 32 y, casualmente, Michael Oliver, también fue el árbitro de ese partido.

El encargado de impartir justicia en el partido Crystal Palace vs Arsenal en vivo será Michael Oliver de 32 años. Comenzó con su carrera como árbitro en el año 2006 y fue el referee más joven en arbitrar en un partido en el estadio de Wembley.

Selhurst Park será el escenario | Foto: Crystal Palace

El encuentro se llevará a cabo en Selhurst Park ubicado en la ciudad de Londres, donde el Crystal Palace es local. Fue fundado en el año 1922 y tiene la capacidad para 26,309 espectadores. Además, Charlton Athletic hizo de local en ese escenario desde 1985 hasta 1991, año en el que le cedió el lugar para el Wimbledon Football Club hasta 2003. También, en 1926, la selección de Inglaterra jugó contra Gales en este estadio, como otros partidos amateur. Además, deportes, como boxeo y cricket y al igual que conciertos de música, durante los 80, se llevaron a cabo en Selhurst Park. Fue la sede de dos partidos de fútbol en los Juegos Olímpicos de 1948.

Noticias Arsenal previas al partido Crystal Palace vs Arsenal en vivo: Su entrenador confirmó que para este partido, Arsenal, no podrá contar con: Nacho Monreal, con una lesión en el tobillo que sufrió en último encuentro de local ante Liverpool y estará 10 días fuera de las canchas; Olivier Giroud, con una distensión en los isquitiobiales, todavía tiene para cuatro o seis semanas y se espera que vuelva a mediados de Enero; mientras que, Aaron Ramsey, debería estar recuperado a principio del próximo mes de su problema en el tendón. Además, Santi Cazorla con problemas en su tobillo, tampoco podrá estar.

Noticias Crystal Palace previas al partido Crystal Palace vs Arsenal en vivo: El entrenador confirmó que no tiene ningún lesionado para este encuentro. Además, podrá contar con la vuelta de Christian Benteke, que no estuvo ante el Swansea donde los "Eagles" igualaron en uno, por una suspensión. Se espera que sea parte de los once ante Arsenal.

Mesüt Ozil puede estar jugando sus últimos partidos en el Arsenal | Foto: Arsenal

Atentos a: Mesut Özil del Arsenal. Una de las figuras del equipo "gunner" esta temporada. Tal vez, todavía no llegó a las marcas del torneo anterior, pero, hasta el momento consiguió un total de 16 asistencias y 4 goles. Algunos claves para darle triunfos importantes a su equipo como, por ejemplo, el 1-0 ante el Newcastle. Por eso, el alemán participó en 20 de los 34 goles que lleva el Arsenal.

Zaha fue buscado por varios equipos en el último mercado | Foto: Crystal Palace

Atentos a: Wilfried Zaha del Crystal Palace. El jugador de Costa de Marfil, es el actual goleador de los "Eagles" en lo que va de toda la temporada. En total, lleva marcado cuatro goles en 13 partidos jugados. Cuando estuvo presente, su equipo ganó 4 partidos, perdió 3 y empató 6 Con la curiosidad de haber anotado todos los goles de derecha y con un 42% de efectividad en los tiros al arco. Sus números son buenos, por eso es seguido de cerca por equipos como Chelsea y Manchester City, que podrían estar interesados en su contratación.

Arsene Wenger planea fichajes para su equipo | Foto: Premier League

Declaraciones de Arsène Wenger previas al partido Crystal Palace vs Arsenal en vivo: El entrenador del Arsenal habló sobre el mercado de fichajes próximo y confirmó que todavía no recibió ningún contacto por Alexis Sánchez de ningún otro club. Su intención, es que el delantero chileno continúe en el "gunner". Además, dijo: "Estaré ocupado, sí, porque antes que nada tienes clubes que te llaman para conseguir jugadores a préstamo o para comprarlo. También, estoy abierto a cualquier posibilidad de fortalecer a nuestro equipo", confirmando que Arsenal buscará fortalecer su equipo.

Hodgson elogió a su próximo rival | Foto: Crystal Palace

Declaraciones de Roy Hodgson previas al partido Crystal Palace vs Arsenal en vivo: El entrenador del Crystal Palace llenó de halagos a su próximo rival: " He visto su juego el viernes a la noche frente a Liverpoo, y pienso que fueron extremadamente buenos. También los observe ante Manchester United, que perdieron, pero realmente jugaron de forma excepcionalmente bien. Atacan muy bien y son muy peligrosos"

Historial de enfrentamientos: Arsenal consiguió su mayor triunfo fuera de casa en lo que antes era la Primera División Inglesa, en la temporada 1969/1970. Los "gunners" se impusieron por un resultado de 5-1 gracias a los goles de John Radford, con un hat-trick, George Graham, George y Armstrong, mientras que, para el local, había marcado Bartram.

Estadísticas de los enfrentamientos: Arsenal y Crystal Palace se enfrentaron en 41 oportunidades. 34 fueron por Premier League, 4 por Copa de la Liga y 3 por FA Cup. En total, los "gunners" fueron victoriosos en 26 partidos, igualaron en 11 y perdieron solamente 4, de los cuales 22 triunfos, 9 igualdades y 3 derrotas fueron por Liga Inglesa. Cuando los "Eagles" hicieron de local, consiguieron dos triunfos, siete igualdades y 11 derrotas.

Wilshere fue una de las figuras del encuentro | Foto: Arsenal

Último partido del Arsenal como visitant: En la fecha número 17 de la Premier League, los "gunners" también les tocó jugar en la ciudad de Londres como lo será el duelo de este jueves frente al Crystal Palace, donde también es su ciudad. En esa oportunidad, visitó el Estadio Olímpico de Londres donde le tocó enfrentar al West Ham United. Otro similitud con este partido ya que, los "hammers" también estaban en la lucha por mantener la categoría. En el partido, no pasó mucho y terminó igualado 0-0.

Situación del Arsenal previa al partido Crystal Palace vs Arsenal en vivo: Los dirigidos por Arsène Wenger, se encuentran en la lucha por ingresar a la UEFA Champions League del próximo año. Pareciera que se disputan el último lugar junto a Tottenham y Liverpool. Por eso, la necesidad de los "gunners" en conseguir un triunfo. Con un partido menos, se encuentra con 34 unidades en la sexta ubicación. En total, marcó 34 goles, como sus puntos, y recibió 26 en las 10 fechas que ganó, 4 que empató y 5 que perdió. De visitante, consiguió una de las mayores goleadas en lo que va de la liga. Fue ante el Everton en Goodison Park que ganó 5-2.

McCarthur grita su gol en el minuto de descuento | Foto: Premier League

Último partido del Crystal Palace como local: La última vez que los de Roy Hodgson jugaron ante su gente, fue ante el Watford, en la jornada número 17 de la Premier League. Ese encuentro, fue más que recordado por los simpatizantes del Crystal Palace ya que, con el gol de Daryl Janmaat, los visitantes habían comenzado ganando el encuentro desde los tres minutos del inicio, pero, a uno del final lo empató con el gol de Bakary Sako, y en el segundo minuto de descuento, James McArthur, le dio el triunfo al local. Tom Cleverley, en los "Hornets", fue expulsado a los 87 minutos.

Situación del Crystal Palace de cara al partido Crystal Palace vs Arsenal en vivo: Los "Eagles", que habían arrancado muy mal la temporada, pudieron salir de esa mala racha como, también, de las últimas posiciones de la tabla con la llegada de Roy Hodgson. Hoy, se encuentran con 18 puntos, en la decimosexta ubicación, cuando llegaron a estar ante últimos. En el torneo, no pierde desde el encuentro de se jugó el primer fin de semana de noviembre ante el Tottenham. En total, lleva cuatro partidos ganados, nueve perdidos y seis empatados con 16 goles a favor y 29 en contra.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Crystal Palace vs Arsenal en vivo, perteneciente a la 20° jornada de la Premier League. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Selhurst Park, a partir de las 20:45 horas.